Gänserndorfer Handballnachwuchs unter den Top-Acht Österreichs

Dabei war die Ausgangssituation vor dem Qualifikationsturnier am Samstag alles andere als erfolgsversprechend. Mit den Wölfen Wien kam der letztjährige österreichische U15-Vizemeister, mit Wiener Neustadt der Drittplatzierte in die Gänserndorfer Halle. Dazu noch das Team von WHA-Verein St. Pölten und nur dre der vier Teams durften in die Top-Liga. Im Gänserndorfer Team mussten mit Chiara Mala (Kreuzbandriss) und Aurelia Miler (Blindarm-OP) beide Rechtsaußen passen und Kapitänin Sina Hahn stand nach einer Fußverletzung nur für Kurzeinsätze zur Verfügung.

Trotzdem starteten die Gänserndorferinnen mit großem Einsatz und voll konzentriert in das erste Duell mit Wr. Neustadt. Dank einer kompakten Abwehr vor Torfrau Caro Mattes und einer groß aufspielenden Indira Quintana führte man zur Pause überraschend 11:8 – und konnte den Vorsprung trotz einiger Zeitstrafen gegen Ende mit 22:19 über die Spielzeit retten.

Im zweiten Spiel war St. Pölten, das zuvor den großen Favoriten Wölfe Wien sensationell besiegen konnte, der Gegner. Beiden Teams war die Bedeutung des Duells anzumerken – nach 20 Minuten stand es erst 6:5 für Gänserndorf, das aber weiter auf eine kompakte Abwehr setzen konnte. St. Pölten konnte nicht mehr nachsetzen – und so feierten die Mädls mit 15:10 den zweiten Sieg im zweiten Spiel und qualifizierten sich vorzeitig für die A-Liga des Elite-Cups, das große Ziel des Teams.

Am Ende ging die Luft des ausgedünnten Kaders aus

Zum Abschluss ging es noch gegen die Wölfe um den Turniersieg. Noch einmal holten die Mädls alles aus sich raus. Auf beiden Seiten war die Fehlerquote hoch nach einem langen, anstrengenden Tag. Bei 12:13 zehn Minunten vor Schluss ließ man gleich dreimal den möglichen Ausgleich liegen, dann war der Widerstand gebrochen. Trotzdem ist das 14:16 ein sehr achtbares Ergebnis für den ausgedünnten Kader – und konnte die Freude über das Erreichte nicht schmälern. Gänserndorf belegt letztlich Platz zwei punktegleich hinter den Wölfen, aber noch vor Wr. Neustadt und St. Pölten.