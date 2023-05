Gänserndorfer Handballschülerinnen österreichweit Zweiter

Das Mädchen-Team des Konrad-Lorenz-Gymnasiums aus Gänserndorf, betreut von Herwig Lehner und Susanne Ehm-Knapp sowie Giovanni Hahn, feierte einen tollen Erfolg beim Bundesfinale im Unterstufen-Schulcup und holte sich den Vizemeistertitel.

Als Landesmeister durfte man Niederösterreich drei Tage lang in Bregenz vertreten, schon im Vorjahr wurde man Dritter und heuer lief es noch besser. Und das, obwohl die damaligen Leistungsträgerinnen nun in der Oberstufe sind und ein neues Team geformt werden musste. Das gelang, die Spielerinnen des UHC Gänserndorf durften dabei wieder auf die Unterstützung von Elena Cegar, die bei den Wölfen Wien aktiv ist, zählen. Nach einer langen Anreise samt Regenguss, der alle Mädchen samt Gepäck komplett durchnässte, schaffte man es als Gruppensieger in die Hauptrunde, wo man mit nur einer Niederlage als Zweiter ins Semifinale einzog. Dort brannten die Gänserndorferinnen gegen Graz ein Feuerwerk ab und schafften wirklich den Finaleinzug. Gegen das Wiener Bernoulli-Gymnasium war zwar mit 15:19 Endstation, dennoch glänzten die Silbermedaillen wie Gold.

Bürgermeister überraschte Nachwuchsheldinnen

Nach der Siegerehrung ging es mit dem Zug wieder zurück nach Gänserndorf, wo es knapp vor 22 Uhr einen stimmungsvollen Empfang am Bahnhof gab, bei dem auch der Gänserndorfer Bürgermeister, Rene Lobner, mit von der Partie war.