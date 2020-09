Zwei Rote Karten brachten den UHC Gänserndorf im ersten Pflichtspiel der Saison auf die Verliererstraße. Nach exakt 20 Minuten flog Spielertrainer Pavle Franko vom Feld, gleich nach Beginn der zweiten Hälfte auch Neuzugang Tomas Ofcarovic – jeweils für eine Attacke ins Gesicht des Gegners.

In der Emotion des Matchtags schüttelte Franko darüber noch den Kopf, am Tag danach sah er es sportlich: „Ich hab mir beide Situa tionen auf Video angesehen und muss zustimmen. Es war keine Absicht, aber es waren richtige Entscheidungen.“

Und sie waren bitter. Denn Gänserndorf hatte die Partie eigentlich gut begonnen, mit der frühen Verletzung von Robert Balaz aber schon nach 15 Minuten einen Rückschlag erlitten. Der Slowake ist der einzige erfahrene Kreisspieler im Kader von Franko.

Letzterer versuchte, seinen Landsmann selbst zu ersetzen, durfte das wegen des Ausschlusses aber nicht allzu lange. So versuchten sich ab dann Johannes Müller und der junge Phi lipp Washüttl am Kreis. Beide hatten es laut ihrem Trainer schwer: „Diese Position ist wirklich kompliziert zu spielen. Da braucht man Erfahrung, und die hat leider keiner außer Robo.“

Dennoch sei das Spiel, das Horn nach der zweiten Roten Karte schnell an sich riss und den erspielten Fünf-Tore-Vorsprung nicht mehr hergab, eine wertvolle Erfahrung für Washüttl & Co gewesen, glaubt Franko. Mit Philipp Freitag durfte auch am rechten Flügel ein Youngster lange ran, der Linkshänder erzielte auch zwei Tore.

Weil keine Zuschauer erlaubt waren (auch die Seiten wurden coronabedingt nicht getauscht), übertrug der UHC das in Kor neuburg ausgetragene Match via Livestream auf YouTube. Bald soll dann auch die umgebaute Gänserndorfer Stadthalle wieder bespielbar sein – zunächst nur für Trainings, denn die Landesliga beginnt erst am 3. Oktober.