Gänserndorfer Jubel über historischen Erfolg

Das Mädchen-Handballteam der Unterstufe des Konrad-Lorenz-Gymnasiums feierte einen historischen Erfolg: Erstmals gelang es einem Schulhandballteam aus Gänserndorf, den Landesmeistertitel zu gewinnen.

Nachdem sich die KLG-Spielerinnen in der Vorrunde in Maria Enzersdorf die Teilnahme an der Finalrunde des diesjährigen Handball-Schulcups gesichert hatten, war die Vorfreude natürlich riesengroß.

Aufgeregt, aber konzentriert und topmotiviert fuhr das Team mit Betreuer Herwig Lehner zum Finalturnier nach Langenlois.

Dank schön herausgespielter Angriffsaktionen, einer kompakten Deckungsarbeit und einer bärenstarken Torfrau konnten die Gänserndorferinnen ihre drei Spiele gegen das BRG Maria Enzersdorf (10:5), das BG/BRG Tulln (14:7) sowie das BRG Krems (15:3) souverän gewinnen – der große Traum vom Landesmeistertitel ging in Erfüllung. Damit werden sie Niederösterreich beim Bundesfinale in Graz im Mai vertreten.