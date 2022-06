Gänserndorfer sollen spielen – aber nicht gratis

Werbung

NÖN: Sie sind der neue Gänserndorf-Trainer, beenden dafür aber Ihre Spielerkarriere. Wie schwer ist Ihnen dieser Schritt gefallen?

Michal Fazik: Ich war ein bisschen geschockt, als Manfred (Dichtl, sportlicher Leiter, Anm.) zu mir gekommen ist. Das erste Angebot war, dass ich es pa rallel mache, als Spielertrainer. Ich habe das die letzten Monate probiert, selbst zu trainieren und das Training zu führen, weil (Ex-Trainer) Pali Franko war seit Jänner oder Februar schon mehr nicht dabei als dabei. Das war sehr anstrengend, körperlich und auch geistig. Ich habe deshalb gesagt ja, ich kann das übernehmen, aber nicht 50:50. 100 Prozent als Spieler oder 100 Prozent als Trainer.

Am Ende wurde es Zweiteres.

Fazik: Der Verein hat dann überlegt, die Entscheidung war nicht meine. Aber wenn ich mir das jetzt ansehe: Vielleicht war es schon die Zeit, aufzuhören. Ich bin bald 40 und wie lange soll ich noch spielen? Ich will den Raum für junge Spieler freimachen, und ich habe ja auch nie gesagt, wenn ein oder zwei Spieler ausfallen, dass ich nicht einspringen werde. Das kann schon passieren.

Wenn Sie sagen, Sie haben schon seit Monaten das Training gemacht, aber Franko war dann bei den Matches da und hat gecoacht – wie war diese Phase für Sie? War das auchirgendwie eigenartig?

Fazik: Wir haben das schon, seitdem ich zurück in Gänserndorf bin, immer zusammen gemacht. Aufstellung, Taktik – das waren immer Entscheidungen, die wir gemeinsam gemacht haben, oder er mit Manfred. Also ich war schon 20, 30 Prozent dabei als Trainer, aber wenn ich auf dem Platz war und er auf der Bank gesessen ist, dann war das alles seine Verantwortung.

Ganz generell: Was konnten Sie sich von ihm abschauen, was möchten Sie anders lösen?

Fazik: Es ist mein großer Wunsch, und ich denke, das war auch ein großer Wunsch von Pali, dass die Gänserndorfer mehr spielen – aber nicht gratis! Ich will, dass sie so oft wie möglich beim Training sind, dass sie Gas geben und dass sie das, was wir ihnen im Training beibringen, auch beim Spiel zeigen können. Ich weiß nicht, wie die Liga aussehen wird, vielleicht spielen wir wieder mit Wien. Wenn das so ist und wir nicht nur gegen Horn, Perchtoldsdorf, Eggenburg spielen müssen, haben wir mehr Chancen auf Siege und mehr Spielraum für die Jungen, dass sie ihre Chance bekommen.

Sie sprechen das Training an: Die Anwesenheit soll in den letzten Monaten sehr schlecht gewesen sein. Dann hat man als Trainer wahrscheinlich auch wenig Möglichkeiten ...

Fazik: Ja, aber das kannst du nicht ändern. Solange die Leute in diesem Alter auch andere Interessen haben, wirst du sie nicht ins Training bekommen, wenn sie schon vorher wissen, am Freitag ist Party, die Oma hat Geburtstag oder ich hab ein Rendezvous mit meiner Freundin. Meine Aufgabe ist, die Leute so zu motivieren, dass sie so oft wie möglich zum Training kommen, vor allem den sechs, acht Leuten, die alles geben und sich entwickeln möchten, auch beim Spiel Chancen zu geben. Und dann sehen wir, ob sich das ändern wird oder so bleibt.

Franko hat bei seinem Antritt davon gesprochen, Gänserndorf in die Bundesliga zurückzuführen. Realität ist, dass der UHC die heurige Landesliga auf dem letzten Platz beendet hat. Wo zwischen diesen beiden Extremen sehen Sie das tatsächliche Leistungsniveau?

Fazik: Man muss immer die höchsten Ziele haben, aber die Realität ist momentan irgendwo anders. Wir haben wieder ein großes Loch zwischen der Kampfmannschaft und den Jugendteams. Ich will also momentan nicht unbedingt hohe Ziele nennen, aber ich will nicht wieder auf dem letzten Platz sein. Ich möchte zum Beispiel, dass wir 60 Minuten lang eine ebene Partie gegen Perchtoldsdorf oder Horn spielen können. Wir wollen konkurrenzfähig sein. Bundesliga? Mal schauen, das ist schwer zu sagen. Du kannst nicht eine Liga höher gehen, wenn du nur acht Leute hast. Du brauchst einen breiten Kader und auch den Willen. Andererseits habe ich auch Bundesliga gespielt und glaube, dass der Sprung nicht so offensichtlich ist. Ich würde sagen, Horn und Perchtoldsdorf sind schon auf Bundesliga-Niveau.

Welche Art von Handball wollen Sie spielen lassen?

Fazik: Einen schnellen, keinen Standhandball. Ich möchte, dass wir wieder gefährlich werden und nicht nur die Neun-Meter-Linie umlaufen. Viel Eins-gegen-eins spielen, schnell, aggressiv – und stark in der Deckung stehen.

Noch ein Wort zur Mannschaft: Wo braucht es Verstärkung?

Fazik: Im Moment sind beide Kreisläufer sehr jung, und ich finde unsere linke Seite im Aufbau stärker als die rechte. Da möchte ich Balance kriegen, dass sich die Gegner nicht nur auf eine Seite fokussieren können. Und ein Tormann kommt auch. Chrisi (Kölbl) war zur Probe bei den Fivers, es könnte sein, dass er seine Chance und eine Doppelspielberechtigung bekommt. Ich drücke ihm die Daumen und hoffe, dass er dann zumindest bei den Spielen immer dabei ist. Aber trotzdem brauchen wir einen Tormann, weil ohne den kann man im Training nie richtig aufs Tor werfen.