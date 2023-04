Gänserndorfs Frauenteam feierte endlich den ersten Sieg

Werbung

Zehn Minuten vor Spielende war der erste Saisonsieg für die Gänserndorfer Frauenmannschaft zum Greifen nah. Magdalena Prager & Co führten gegen Perchtoldsdorf mit 23:19. Plötzlich wich der hervorragende Auftritt bis dahin aber Nervosität. 20, 21, 22, Ausgleich – die nächsten vier Tore machten alle die Gäste. UHC-Trainer Martin Schindler war nahe am Verzweifeln: „In der Phase haben wir vier große Chancen vergeben. Einen Siebenmeter, zwei Gegenstöße und einen super Durchbruch, der an die Stange gegangen ist.“

Ganz am Ende sollten sich die Gänserndorferinnen aber doch nochmal besinnen, vor allem Paula Siegl bewies die nötige geistige Frische. Die rechte Flügelspielerin schnappte sich einen „Rebound“, sah die offenen Beine der Torfrau und warf den Ball zwischen diesen zum 24:23 ins Tor. In der Folge überstanden die Gastgeber auch noch den letzten Angriff von Perchtoldsdorf, womit der erste Saisonsieg im sechsten Anlauf doch noch Realität wurde.

„Wieder zwei graue Haare mehr“, scherzte Trainer Schindler hinterher. Unterm Strich war er aber richtig glücklich mit dem Auftritt seiner Mädls: „Sie haben wirklich einen weiteren, schönen Schritt gemacht und die Perchtoldsdorferinnen, die nicht mit einer reinen Landesliga-Mannschaft gekommen sind, sehr schön bespielt und in große Schwierigkeiten gebracht. Wenn sie nicht fast die Nerven verloren hätten, hätten sie höher gewonnen.“ Der erste Sieg gegen ein vom Papier her stärkeres Team sei schön: „Jetzt ist es so weit, dass du solche Mannschaften auch knacken kannst.“ Im nächsten Spiel gegen Tabellenführer Hypo NÖ gilt das in zwei Wochen eher nicht, für den Coach ist es dennoch ein „einfaches“ Spiel: „Ein reines Trainingsmatch.“