Geburtstags-Geschenk für den Coach blieb aus

Werbung

Herren Regionalliga Ost

Gerade einmal fünfeinhalb der 60 Minuten lag der UHC Gänserndorf beim Auftaktspiel der Regionalliga Ost bei Union West Wien in Rückstand. Leider aus Sicht der Bezirkshauptstädter waren darunter auch die letzten zwei Minuten, die Partie ging 26:28 verloren. Womit sich auch kein Geburtstagsgeschenk für Michal Fazik ausging, der ehemalige Spieler, der nun auf der Trainerbank sitzt, wurde am Sonntag 40 Jahre alt: „Ich hab mir zwei Punkte gewünscht, das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Aber leider hat es sich nicht erfüllt.“

Was Fazik bis Montagfrüh ziemlich ärgerte, am Nachmittag war er dann aber schon etwas abgekühlt, und bereit für eine Analyse. Er sah ähnliche Mängel wie beim Pokalspiel in Horn. Etwa eine zu geringe Trefferquote aus sechs Metern, vor allem vom linken Flügel. Generell eine zu große Last auf zu wenige Torschützen. Zu wenige Optionen auf der rechten Seite des Spielfelds. Und dann noch Probleme in der Deckung, wo man gegen die kleineren Spieler des Gegners Probleme im Eins-gegen-Eins hatte.

Schon am Sonntag bietet sich Gänserndorf die zweite Chance auf Punkte, wenn es im ersten Heimspiel gegen Perchtoldsdorf geht, den Zweitplatzierten des vorjährigen Grunddurchgangs in der NÖ-Landesliga. „Ich denke, das ist mit Horn die stärkste Mannschaft in der Liga“, gibt sich Fazik zurückhaltend. Er hofft auf das Comeback von Maximilian Zver und Philipp Freitag, sowie volle Fitness bei Martin Toth.

Frauen Landesliga

Schon am Samstag (15 Uhr) gibt es ein weiteres Duell zwischen Gänserndorf und Perchtoldsdorf, und zwar in der Frauen Landesliga. Gespielt wird hier aber in Perchtoldsdorf. Vergangene Saison war gegen die Devils zweimal nichts zu holen, auswärts verlor Gänserndorf 23:32, zu Hause gar mit 25:43.