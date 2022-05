Jetzt ist es fix: Michal Fazik wird Gänserndorf-Trainer

Werbung

Die Spatzen pfiffen es schon ein paar Tage von den Dächern, jetzt ist es amtlich: der neue Gänserndorf-Trainer heißt Michal Fazik. Der 39-jährige Slowake wechselt direkt vom Spielfeld auf die Trainerbank. Die Schuhe hängt der Rückraumspieler an den Nagel, er wird sich ausschließlich aufs Coachen konzentrieren.

Dass es zu solch einer Variante kommen könnte, war schon Thema, als Fazik vor einem Jahr in die Bezirkshauptstadt zurückkehrte, wie der Sportliche Leiter Manfred Dichtl verrät: „Er hat da schon gesagt, dass er noch als Spieler zur Verfügung steht, aber schon gerne in Richtung Trainer gehen würde. Nachdem er dann ab und an den Pavel (Ex-Trainer Franko, Anm.) vertreten hat und bei den Spielern gut angekommen ist, auch mit der Qualität des Trainings, war das jetzt ein Thema.“ Eines, das positiv endete, die beide Parteien kamen auch finanziell zusammen und vereinbarten vorerst eine Zusammenarbeit für ein Jahr.

Wie Faziks allererster Kader konkret aussehen wird, ist noch offen. Fix ist, dass sich Gänserndorf von allen bisherigen Legionären getrennt hat. Neben Fazik waren zuletzt noch Tomas Ofcarovic und Robert Balaz an Bord, Ersterer beendet seine Karriere, Zweiterer wechselt zurück nach Malacky. Auch Johann Gangl, der schon während der Saison verletzungsbedingt passte, ist kein Thema mehr. Von den Gänserndorfern dürften Raphael Schramel, Lukas Strohmayer und Manuel Dichtl aufhören, Jonathan Prager länger verletzt ausfallen. An Neuverpflichtungen, die es laut Manfred Dichtl „natürlich“ braucht, wird bereits gearbeitet.

Das Training läuft aktuell noch bis Ende Juni, die neue Vorbereitung startet im August.