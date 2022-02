Müller-Show konnte auch nichts mehr retten

So hatten sich die Gänserndorfer den Wiederbeginn nach sechswöchiger Pause nicht vorgestellt. Der UHC lag im Heimspiel gegen Eggenburg nur zweimal in Führung, jeweils zu Beginn beider Halbzeiten. Ansonsten lief man meist einem knappen Rückstand hinterher, wenngleich es hinten raus noch einmal richtig spannend wurde.

Dreimal in Folge gelang Gänserndorf der Ausgleich, zum 23:23, 24:24 und zum 25:25 in Minute 58. Für zwei davon zeichnete Felix Müller verantwortlich, der mit vier Toren in den letzten zehn Minuten generell zur Höchstform auflief und seinem Team die Chance auf den Sieg bewahrte.

Und doch blieb am Ende nichts Zählbares in der Stadthalle, denn Eggenburg gelang in der Schlussminute das entscheidende Tor. Die Gründe dafür machte Trainer Pavel Franko bei seinen Führungsspielern fest: „Unser Aufbau hat vier Tore geschossen, das war von Michal (Fazik) und Tomas Ofcarovic) nicht das, was wir von ihnen gewohnt sind. Dass wir bis zum Ende dran waren, war die Leistung unserer jungen Spieler, das freut mich. Aber in Summe hat es nicht gereicht. Ein verdienter Sieg von Eggenburg.“

Auswärts hatte der UHC früh in der Saison noch +6 gewonnen, die Waldviertler waren bis dato ein Nachzügler. Weshalb Franko klar ist: „Wenn wir so gegen Perchtoldsdorf oder Horn spielen, dann haben wir absolut keine Chance.“

Weiter geht es zunächst aber mal gegen Stockerau, und zwar wieder zu Hause. Beginn ist am Sonntag um 18 Uhr.