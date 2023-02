Manfred Dichtl: „Haben den Sack nicht zugemacht“

Werbung

Eigentlich ist ein Punktegewinn gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga Ost gut, aber angesichts des Verlaufs Partie der Gänserndorfer Herren am Samstag gegen Union West-Wien hielt sich die Freude bei Manfred Dichtl, dem sportlichen Leiter, in Grenzen: „Wir haben den Sack nicht zu gemacht, leider“, seufzte er.

Damit hatte er recht, denn acht Minuten vor Schluss traf Maximilian Zver zum 25:21 für Gänserndorf, alles schien auf einen hochverdienten Heimsieg hinauszulaufen. Doch dann war das gegnerische Tor für die Bezirkshauptstädter wie vernagelt, in der restlichen Spielzeit, genauer gesagt in acht Minuten und 44 Sekunden, gelang nur mehr ein (!) Treffer. So holten die Wiener Tor um Tor auf und retteten doch noch einen Zähler.

Dabei hatten die Mannen von Trainer Michal Fazik noch Glück, dass auch West-Wien in den letzten zweieinhalb Minuten kein Tor mehr schoss. Dennoch gab es Lob von Dichtl: „Vor dem Anwurf hätte ich so einen Punkt mit Handkuss genommen. Vor allem, weil wir noch immer ohne einen einzigen Kreisläufer spielen müssen.“ Neben dem langzeitverletzten Juraj Stepanovsky fielen auch die beiden Youngster Philipp Washüttl und Alexander Muck aus.

Die Formkurve des UHC zeigt jedenfalls nach oben: Seit Anfang Dezember gab es in fünf Spielen drei Siege, ein Remis und nur eine Niederlage, diese allerdings nur knapp – und auf Augenhöhe spielend – gegen Tabellenführer Horn.