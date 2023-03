Post SV beendete erneut eine Gänserndorfer Serie

Werbung

Mit drei Siegen in Folge im Gepäck ging der UHC Gänserndorf im November in das Duell mit Post SV. Die Wiener machten der kleinen Serie den Garaus, jubelten über ein 32:28 in der Stadthalle. Vier Monate später nahm Gänserndorf zwei Siege in Folge mit nach Wien, wollte nur allzu gern ein zweites Mal in dieser Spielzeit auf drei Siege hintereinander kommen. Doch wieder war der Gegner der Sargnagel. Und das, obwohl die Weinviertler über weite Strecken der Partie führten.

Pause bis 16. April, dafür sind die Frauen dran

Zeit, um die Niederlage aufzuarbeiten, ist jetzt genug, erst am 16. April wird wieder gespielt – zu Hause gegen die Fivers. Dafür sind diesen Samstag die Frauen dran, für die es in der Landesliga zu Hause gegen Krems-Langenlois geht.