Die Handballsaison steht vor der Tür, und sie beginnt gleich einmal mit einem Heimdoppel des UHC Gänserndorf. Den Anfang macht am Sonntag die Frauenmannschaft, die zum Landesliga-Start ein Heimspiel gegen das zweite Team von Hypo NÖ hat. Spielbeginn in der Stadthalle ist um 16 Uhr. Zwei Stunden später steigt dann auch die Auftaktpartie der Herren in der neuen Regionalliga Ost, erster Gegner sind die Handball- Wölfe aus Wien.

Was man von den Gastgebern in dieser Partie erwarten darf, beziehungsweise generell in dieser Saison, kann Gänserndorfs Sportlicher Leiter Manfred Dichtl noch nicht ganz abschätzen: „Die Wiener Mannschaften sind ein bisschen eine Unbekannte, viele unbeschriebene Blätter, die wir bis jetzt in der Meisterschaft nicht hatten. Es ist schwer zu sagen, wie generell das Niveau in Wien ist.“

Gänserndorfs Sportlicher Leiter Manfred Dichtl ist vorsichtig, was das Saisonziel betrifft

Ambition des UHC sei „grundsätzlich schon, im ersten Tabellendrittel mitzuspielen. Es ist aber nicht unmittelbar die Vorgabe, die Meisterschaft zu gewinnen oder aufzusteigen, sondern unseren Spielern Spielzeit zu geben und sie zu entwickeln.“

Für das erste Spiel erhofft sich das Herrenteam schon einen Sieg, auch wenn die Vorbereitung in den vergangenen Wochen nicht unbedingt nach Wunsch lief. Zahlreiche Spieler mussten wegen Verletzungen und vor allem aus ausbildungstechnischen Gründen für Trainings absagen, Trainer Pavel Franko hatte oft nur einen Rumpfkader zur Verfügung. „Das war natürlich nicht ideal“, bestätigt Dichtl, der Verständnis zeigt, aber auch von einigen Spielern die Zusage haben will, dass sich die Lage nun bessert: „Wir werden sehen, wie sich das jetzt entwickelt.“

Definitiv nicht mit dabei ist am Sonntag Tomas Ofcarovic, der Legionär wird wegen einer Knieverletzung erst im Laufe des Oktobers zurückerwartet.

Frauen wollen in der Landesliga Fuß fassen

Ziel der Frauenmannschaft, die mit dem Korneuburger Martin Schindler einen neuen Trainer hat, ist es, zunächst einmal in der Landesliga Fuß zu fassen, auch hier sollen die jungen Spielerinnen sukzessive an das nötige Niveau herangeführt werden. Die Trainingsbeteiligung ist gut, Wunder dürfe man sich aber zu Beginn keine erwarten.