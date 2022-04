Tolle Erfolge für UHC und das Gymnasium

Werbung

Schauplatz Prag

Über 600 Teams kommen gewöhnlich nach Tschechien, um sich einmal im Jahr beim „Prag Handball Cup“ miteinander zu messen. Heuer waren es aufgrund der Pandemie „nur“ 390 aus 15 Nationen – unter ihnen dafür aber zwei vom UHC Gänserndorf.

„Für die Mädchen ist es toll, andere Teams aus anderen Ländern zu treffen und kennenzulernen. Sie erleben gemeinsam ein Turnier im Ausland und sammeln Erfahrungen in kurzer Zeit“, beschreibt U14-Trainer Giovanni Hahn den Grund der Teilnahme. Neben seiner Truppe war auch die U12 von Mario Schmid mit dabei. Gänserndorf stellte übrigens die einzigen Frauenteams aus Österreich – und die Leistung war erfreulich.

Die U14 belegte in der Vorrunde mit drei Siegen und zwei Niederlagen den dritten Platz und zog so in die Hauptrunde ein. Dort erkämpfte man am Sonntag noch ein Remis gegen Banik Lehota aus Tschechien, ehe Slavia Prag zu stark war. Nach der Verletzung von Laura Ellinger im Vorfeld standen nur zwei Wechselspielerinnen zur Verfügung. So waren nach dem letzten Spiel alle sichtlich am Ende ihrer Kräfte, aber überglücklich über das Geleistete.

Die U12 hatte gar nur eine Wechselspielerin dabei, dazu kamen gesundheitliche Probleme bei einer Akteurin. Trotzdem gelangen auch hier drei klare Siege in der Vorrunde, zwei Spiele wurden verloren. In der Hauptrunde konnten die Mädchen mit einem 21:6 gegen Klimkowice ein Entscheidungsspiel um den Einzug in die K.O.-Phase erzwingen. Gegen den körperlich überlegenen späteren Turniersieger Slavia Pilsen war aber nichts zu holen.

Schauplatz Graz

In der steirischen Hauptstadt gingen von Mittwoch bis Freitag die 40. Bundesmeisterschaften im Handball-Schulcup über die Bühne – und das ebenfalls mit Gänserndorfer Beteiligung. Das Mädchenteam des Konrad-Lorenz-Gymnasiums hatte sich als Landesmeister für die Endausscheidung qualifiziert und überzeugte auch in Graz auf ganzer Linie.

In der Gruppe B ging es gegen die Vertreter aus Kärnten, dem Burgenland und der Steiermark – keiner konnte Gänserndorf das Wasser reichen, das KLG ging als einziges Team im Turnier ohne Punktverlust ins Halbfinale. Dort lag man gegen GRG Wien 23 Alt Erlaa bis zum 8:9 nie in Rückstand, Endstand war 9:10. So blieb „nur“ das kleine Finale, das Gänserndorf in der Neuauflage gegen das Team aus Graz gewann – und damit starker Dritter wurde.