Torhütertalent Christian Kölbl heuert bei Fivers an

Werbung

Karrieresprung für Christian Kölbl: Gänserndorfs Torhütertalent wechselt von seinem Stammverein zu den Fivers nach Wien. Beim Semifinalisten der vergangenen HLA-Saison soll er zunächst einmal bei der U20 oder im Zweitliga-Team Fuß fassen, in den letzten Monaten durfte er bereits in den Trainingsbetrieb hineinschnuppern. Dass er jetzt fix ein Teil der Fivers wird, macht den Youngster froh: „Da kann ich mich weiterentwickeln, da lerne ich Neues und bekomme eine bessere Ausbildung.“

Die möchte der erst 16-Jährige nützen, um seinen ganz großen Karrierezielen ein paar Schritte näherzukommen: eines Tages in der Ersten Liga und im Nationalteam zu spielen.

Im Raum stand zuletzt auch, dass Kölbl nur mittels Doppelspielberechtigung wechselt und damit weiterhin auch für Gänserndorf spielen kann. Warum er jetzt doch komplett geht, erklärt der Goalie so: „Das wäre sich zeitlich mit der HTL und den ganzen Trainings schwer ausgegangen. Ich habe bei den Fivers schon viermal pro Woche Training und am Wochenende Match. Und ich möchte auch nicht, dass meine Noten in der Schule schlechter werden.“

Den neuen Gänserndorf-Trainer Michal Fazik erwischte der komplette Wechsel am falschen Fuß: „Ich habe mit Christian geplant, er war für mich die klare Nummer eins. Aber ich habe mit ihm gesprochen und kenne seine Situation, seine Gefühle. Ich wünsche ihm alles Gute. Wenn jemand so arbeitet wie er in den letzten Jahren, fast auf jedem Training ist, immer Vollgas gibt, dann werde ich nie Nein sagen, wenn er so eine Chance bekommt. Ich wünsche ihm, dass er sich weiterentwickelt und sein Ziel erreicht. Er hat alles investiert, was in ihm war.“

Gänserndorf sucht verzweifelt Nachfolger

Nichtsdestotrotz ist Gänserndorf nach Kölbls Abgang in einer unangenehmen Situation. „Ich bin auf der Suche nach einem Tormann, weil momentan habe ich keinen in der Mannschaft. Das ist das Problem“, schildert Fazik. Zweiertormann Benjamin Prager soll zwar zur Verfügung stehen, der Trainer habe das bisher aber noch nicht direkt von seinem Schützling gehört. Was den neuen Einser betrifft, hofft Fazik, entweder in Österreich oder in der Slowakei fündig zu werden – und das schnell, denn schon Anfang August startet die Vorbereitung auf die neue Saison.

Definitiv begrüßen darf er dabei drei Neuzugänge, die bereits eingetütet sind. Einer davon ist ein Rückkehrer: Anton Kasagranda. Der Linkshänder trug schon von 2016 bis 2018 den UHC-Dress und war seit seinem Abschied in Korneuburg engagiert.

Dort spielte er nicht nur mit Fazik zusammen, sondern auch mit Juraj Stepanovsky, einem weiteren Slowaken, der am Kreis zu Hause ist. Zuletzt machte der auf die 40 zugehende Routinier wegen Corona und aus beruflichen Gründen ein Jahr Pause, jetzt soll er seine Erfahrung in Gänserndorf einbringen.

Das gilt auch für Adam Skoda, der von Malacky zum UHC stößt. „Er kann Aufbau, Flügel oder Kreis spielen, eigentlich alles. Ich rechne mit ihm auch als aggressivem Deckungsspieler“, sagt Fazik über Skoda, der wie Stepanovsky schon im fortgeschrittenen Alter ist.