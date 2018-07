Ende Juni nahmen die Burschen und Mädels der Union Raiff eisenbank Gänserndorf an den United World Games (Anm.: zählen zu den größten Jugendmultisportevents Europas und stehen unter dem Patronat der UNESCO) in Klagenfurt im Bereich Handball teil.

Unter den 10.000 (!) jungen Teilnehmern in 13 Sportarten wurde Gänserndorf erfolgreich vertreten: Die Jungs der Gänserndorfer U13 traten in der Kategorie U14 an und erreichten dort den hervorragenden vierten Platz. Den Mädels erging es noch besser, sie schafften sogar den Finaleinzug. Dort wartete die griech ische Mannschaft „Katerini“. Nach spannender und ausge glichener erster Halbzeit mussten sich die UHC-Girls knapp mit 7:12 geschlagen geben, „da der Gegner wirklich sehr kompakt und stark spielte“, wie Betreuer Bernhard Binder aner kennend feststellte.

Betreut und begleitet wurden die Mannschaften neben Binder von Norbert Prager, Julia Kölbl und Thomas Weindl. Nettes Detail am Rande: Die Plätze zwei und vier waren die besten Platzierungen von österreichischen Vereinsmannschaften. Die Teilnahme 2019 ist bereits geplant, „wahrscheinlich sogar mit einer weiteren jungen Mädelstruppe“, wie Binder verriet.