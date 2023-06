UHC Gänserndorf lud zum Handballfest

Mit dem traditionellen „Handball-Fest“ beendete der UHC Gänserndorf die heurige Saison. Den ganzen Samstag lang wurde auf der Union-Sportanlage gespielt, von der U9 weg bis zu den Erwachsenen hatten sämtliche Teams ihren Auftritt. Auch Gast-Teams von Hypo Niederösterreich, Stockerau, Korneuburg und Malacky schauten diesmal beim traditionellen Abschluss vorbei.

Genützt wird das Fest stets auch, um diverse Personen vor den Vorhang zu holen. Neben Ehrungen für gleich fünf Torschützenkönige und -königinnen in niederösterreichischen Bewerben (Jakob Hofer in der U11, Luna Hahn in der U13, Sina Hahn in der U15, Julia Götz in der U18 und Magdalena Prager in der Frauen-Landesliga) wurden auch „der erste Gänserndorfer Trainer mit A-Lizenz“, Max Beck, sowie „der erfolgreichste Schiedsrichter des UHC“, Lukas Dichtl, gefeiert, wie der Verein in einer Aussendung kommentiert.

Spektakulärer Höhepunkt waren die beiden „Eltern-Spiele“, wo gleich über 40 Mütter und Väter versuchten, es ihren Kindern nachzumachen. Dabei kam es zu harten Duellen, verletzt hat sich glücklicherweise aber niemand.

Ende Juni steigt die Generalversammlung

Der nächste wichtige Termin ist nun der 28. Juni. Da steigt im Heurigenlokal Storch die Generalversammlung des UHC – inklusive Neuwahl des Vorstands.