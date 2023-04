UHC Gänserndorf-Nachwuchs mit tollen Erfolgen in Slowenien

Werbung

Für viele Mädchen des UHC Gänserndorf stand das lange Wochenende ganz im Zeichen ihres Lieblingssports. Sie reisten mit einer 35 Kopf großen Gruppe für vier Tage ins slowenische Koper, um am siebten internationalen Osterturnier teilzunehmen. Knapp 100 Teams aus fünf Nationen spielten dort in je fünf Altersstufen bei Buben und Mädchen und in acht (!) Hallen gegeneinander.

Gänserndorf startete mit der U13 und der U16. Erstere spielte einen sensationellen zweiten Turniertag. Nach einem Sieg, einer Niederlage und einem Nicht-Antreten des Gegners am Samstag musste man sich am Sonntag zwar Trzic aus Slowenien knapp geschlagen geben, danach wurden aber St. Pölten und auch Krems-Langenlois deutlich mit 18:10 beziehungsweise 22:11 besiegt. Gegen beide Teams hatte man heuer in der Liga noch verloren.

Durch diese tollen Leistungen landete der UHC am Ende auf Platz eins. Selbst zwei Verletzungen knapp vor Turnierbeginn konnten die Mädchen nicht stoppen. Entscheidend war aus Sicht des Trainerteams eine starke Teamleistung.

U16 trotzte dem Verletzungspech

Auch die heuer neuformierte U16 nutzte ihre Chance auf Spielpraxis und trotzte dem Verletzungspech. Knapp vor Ostern musste Anja Ertl passen, im ersten Spiel schied Laura Schmid aus, den zweiten Tag konnten Sina Hahn und Indira Quintana nicht zu Ende spielen. Die Ergebnisse gegen körperlich überlegene Gegner waren trotzdem beeindruckend. Als Zweiter einer Sechsergruppe qualifizierte man sich für das Spiel um Bronze. Dort war aber Krems-Langenlois – mit Nachwuchs-Nationalteamspielerinnen – deutlich besser und ein verdienter Sieger. Gänserndorf blieb also Rang vier.