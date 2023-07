UHC Gänserndorf: Obmann Schmoldas geht in seine letzte Runde

Der UHC Rohringer Automotive Gänserndorf hielt kürzlich seine ordentliche Generalversammlung ab. Wie eine solche abläuft, weiß Hartwig Schmoldas mittlerweile ganz genau. Der 60-Jährige ist seit zehn Jahren Obmann des Vereins und noch länger im Vorstand. Lange ist aber offenbar noch nicht lange genug, denn Schmoldas ließ sich ein weiteres Mal ins besagte Amt wählen. Allerdings zum letzten Mal, wie er betont: „Für mich steht fest, dass es die letzte Periode ist, das habe ich auch bei der Generalversammlung so gesagt. Einmal mache ich das noch und dann wird es irgendeinen geben, der es macht, aber nicht mich.“

Selbiges gilt auch für Ehefrau Maria Schmoldas, die aktuell den Bereich Finanzen verantwortet. Ziel sei laut Hartwig Schmoldas, dass schon in einem Jahr Nachfolger in Sicht sind, an die man im zweiten Jahr der Periode kontinuierlich übergeben kann.

Johannes Hahn neuer Obmann-Stellvertreter

Wie diese heißen könnten, steht aktuell noch in den Sternen. Fix sind aber einige Neubesetzungen im restlichen, aktuellen Vorstand. So ist Johannes „Giovanni“ Hahn ab sofort Obmann-Stellvertreter, Maria Schmoldas bekommt im Bereich Finanzen Unterstützung von Sonja Schmolengruber. Lukas Dichtl steigt vom Stellvertreter zum Schriftführer auf, Lea Koncsek ist als Vertreterin der Frauen neu im Vorstand.

Nicht mehr mit dabei sind künftig Wolfgang Kölbl und Dieter Müller, die schon vorzeitig ausgeschieden sind, sowie Max Beck und Norbert Prager.

Dichtl tritt auf die Bremse

Leisertreten wird zudem ab sofort Manfred Dichtl. Der Obmann des Gesamtvereins Union Raiffeisenbank Gänserndorf war bisher auch Obmann-Stellvertreter und Sportlicher Leiter beim UHC. Beide Funktionen gibt er nun ab, erstere wie erwähnt an Johannes Hahn, letztere an Hartwig Schmoldas. Der bekommt allerdings Unterstützung von zwei jungen Akteuren, den beiden Spielern Johannes Henzl und Raphael Schramel.

„Es waren einfach zu viele Aktivitäten in zu vielen Vereinen“, erklärt Dichtl, warum er sich ein wenig zurückziehen will. Doch er verspricht: „Ich bin ja weiterhin Obmann im Gesamtverein, insofern habe ich eh noch genug Arbeit (lacht). Und ich werde dem Handball sicher in irgendeiner Form erhalten bleiben, aber momentan muss ich einmal ein paar Ämter abgeben, weil es sonst einfach zu viel wird.“

Dem UHC-Vorstand bleibt Dichtl als Vertreter des Gesamtvereins ohnehin noch erhalten, und auch den Kader für die neue Saison hat er bis jetzt noch mitgeplant. Der umtriebige Funktionär sieht den Verein auf Schiene: „Wenn alles gut geht, gehen wir sogar mit identem Kader wie letzte Saison in die neue. Derweil sieht es ganz gut aus.“ Der eine oder andere Neuzugang sei aber auch noch möglich.