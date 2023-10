UHC Gänserndorf: Schwere Verletzung bei Strafen-Flut

Sonntag, 12.30 Uhr! So ungewöhnlich der Spieltermin für den UHC Gänserndorf diesmal auch war, das Spiel selbst sollte noch kurioser werden. Das hatte für Trainer Michal Fazik viel mit den Schiedsrichtern zu tun, die der Partie aus seiner Perspektive einfach nicht Herr waren: „Ich beschwere mich normalerweise nicht über Schiedsrichter, aber die beiden waren eine Schande. Wenn das jemand gefilmt hätte, es wäre ein Theater gewesen, aber in der Hauptrolle die zwei Schiedsrichter. Sie haben so oft so offensichtlich in das Spiel eingegriffen.“

Unumstritten ist, dass die beiden Spielleiter viel zu notieren hatten. 19 Zwei-Minuten-Strafen sind im Spielbericht eingetragen, dazu drei Rote Karten und eine Gelbe für Fazik. Als Felix Müller und Fünfhaus-Akteur Mateja Acimovic in der 48. Minute gleichzeitig vom Feld gestellt wurden, hatte Gänserndorf für kurze Zeit sogar nur noch drei Feldspieler auf der Platte, der Gegner fünf.

Was die Tore betrifft, waren die beiden Teams in ihrem Regionalliga-Duell ebenso ziemlich auf Augenhöhe wie bei den Karten. Gänserndorf gewann aber die falsche Wertung, lag bei den Karten voran und beim Spielstand am Ende um ein Tor zurück – Fünfhaus siegte 24:23.

Dengler stürzte direkt vor der Pause unglücklich

Beeinflusst wurden sämtliche Geschehnisse wohl aber auch von der schlimmsten Szene des Tages, direkt vor der Pause. Simon Dengler stürzte beim Blockieren so unglücklich mit zwei Gegenspielern zu Boden, dass er sich einen Schienbeinbruch zugezogen haben dürfte. Mitspieler Maximilian Zver kümmerte sich laut Fazik vorbildlich um den Kollegen, bis die alarmierte Rettung eintraf.

Aufs nächste Spiel muss Gänserndorf nun länger warten. Die Wölfe Wien zogen wie erwartet zurück, die für Sonntag geplante Partie fällt aus. Nächster Gegner sind am 4. November zu Hause die Fivers.

Statistik

WAT FÜNFHAUS HANDBALL – UHC CNG GÄNSERNDORF 24:23 (16:13).

Gänserndorf: Perdoch; Schmid, Felix Müller (1), Zver (3), Henzl (2), Schönner (5), Martin Toth (1), Vojacek (2), Dengler, Philipp Freitag (2), Stepanovsky (7/3), Florian Freitag.