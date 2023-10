UHC Gänserndorf: Topstart mit neuem Hauptsponsor

Drei Tage vor dem Start in die heurige Regionalliga Ost-Saison präsentierte der UHC Gänserndorf am Mittwoch einen neuen Haupt- und Namenssponsor. Nach vierjähriger Zusammenarbeit mit „Rohringer Automotive“ ziert nun der Supermarkt „CNG“ die Trikots der Herrenmannschaft und auch den Vereinsnamen.

Das Unternehmen aus der Bezirkshauptstadt war bisher noch kein Sponsor beim Verein, übernahm nun aber gleich die Hauptrolle in selber finanzieller Höhe wie der Vorgänger. „Er hat grundsätzlich gesagt, dass er einen Sportverein in Gänserndorf sponsern will“, sagt UHC-Obmann Hartwig Schmoldas über den neuen Partner Oguz Congar: „Wir haben den Zuschlag bekommen, schauen wir mal, was wir draus machen.“ Vereinbart sei eine Zusammenarbeit für eine Saison, danach will man beiderseits weitersehen.

Congar selbst war beim ersten Heimspiel zuschauen und durfte gleich einen Sieg gegen Post SV bejubeln. Der freute freilich auch Cheftrainer Michal Fazik, hatten seine Gänserndorfer doch beide Duelle mit den Wienern in der vergangenen Saison verloren: „Endlich ist es gelungen, sie zu schlagen. Das ist auch wichtig für das Selbstvertrauen und für den Kopf.“

Freude bereiteten Fazik auch die vielen Zuschauer in der Halle, vor dem Spiel wurden nämlich Mannschafts- und Vereinsfotos angefertigt: „Es war wichtig, dass wir uns dann gut präsentieren. Vielleicht konnten wir die Zuschauer damit motivieren, auch zu den nächsten Spielen in so großer Menge zu kommen.“

Ergänzend zur Regionalliga wird Männerliga gespielt

Zunächst ist Gänserndorf aber zweimal auswärts gefordert. Am Samstag geht es in der NÖ-Männerliga, die ergänzend zur Regionalliga gespielt wird, zu Korneuburg II. Die Ergebnisse gegen niederösterreichische Regionalliga-Vertreter werden von dort übernommen, nur gegen die anderen wird in der Männerliga tatsächlich gespielt. Eine Woche später trifft Gänserndorf dann in der Regionalliga auswärts auf Fünfhaus.