UHC Gänserndorf: Tormanndebüt bei Sieg

Der UHC Gänserndorf ging mit einem gewaltigen Handicap in die Saison: Peter Perdoch war der einzige Torhüter im Kader. Das sorgte naturgemäß für Anspannung bei Trainer Michal Fazik. Er konnte nicht reagieren, wenn Perdoch einmal eine schlechtere Phase hatte, und hätte einen Feldspieler ins Tor schicken müssen, hätte sich sein Keeper verletzt. Da kam gerade recht, dass sich mit Arkadiusz Hübbe ein erfahrener Mann selbstständig bei Gänserndorf meldete und einen Transfer anstrebte. Seit etwa einem Monat stand der Ex-Perchtoldsdorfer bereits im Training, am Samstag gegen Margareten durfte er erstmals für ein Match nominiert werden.

Fazik schickte seinen neuen Schützling in den zweiten 30 Minuten aufs Feld, er ist erfreut: „Arkadiusz bringt seine Erfahrung ein, hat auch ein ganz anderes Torhüter-Spiel als Peter Perdoch. Jetzt haben wir zwei verschiedene Torhüter. Er ist auch sehr nett und passt einwandfrei in die Kabine.“

Fazik: „Das beste Spiel, seit ich bei dieser Mannschaft bin“

Zum Start seiner Gänserndorf-Ära musste Hübbe gleich einmal zwei Tore schlucken, der Vorsprung schrumpf vom +4 zur Pause auf +2. Dann sprang der Offensivmotor aber sofort wieder an, am Ende feierte der UHC einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Fazik sah „das beste Spiel, seit ich bei dieser Mannschaft bin“, lobte speziell die Disziplin, mit der die Gänserndorfer ans Werk gingen: „Ich habe viele Sachen gesehen, die ich immer sehen möchte. Ich hoffe, dass das so bleibt und sie weiterhin gute Leistungen zeigen können.“ Etwa in zwei Wochen, wenn es im nächsten Spiel nach Stockerau geht.

Frauen treffen auf WAT Fünfhaus

Für die Frauenmannschaft geht die Regionalliga Ost indes schon diese Woche weiter, die Gänserndorferinnen empfangen am Samstag ab 19 Uhr WAT Fünfhaus.

Statistik

UHC CNG GÄNSERNDORF – HC FIVERS WAT MARGARETEN 32:27 (16:12).

Gänserndorf: Perdoch, Hübbe; Kasagranda (1 Tor), Felix Müller, Zver (5), Henzl (4), Schönner (5), Toth (9/1 Siebenmeter), Vojacek (1), Philipp Freitag (1), Stepanovsky (6/2), Florian Freitag.