Zehn Schönner-Tore reichten UHC nicht

Am Ende eines langen Handballsonntags durften sich die Gänserndorfer Fans noch an ein neues Gesicht in der Herrenmannschaft gewöhnen. Maros Vojacek feierte Premiere im UHC-Trikot, der Slowake kann sämtliche Positionen am Aufbau bekleiden.

Nötig wurde der Transfer des 33-Jährigen, weil mit Allrounder Adam Skoda einer der im Sommer verpflichteten Legionäre nicht mehr zur Verfügung steht. Der Routinier kehrte Gänserndorf aus beruflichen Gründen den Rücken. Trainer Michal Fazik fragte in der Folge beim Vorstand an, ob er Ersatz holen dürfe, und bekam grünes Licht. Fündig wurde der Coach bei Vojacek, der sich schon im Dezember ein Bild von der Gänserndorfer Mannschaft machte, bald zusagte und seit 1. Jänner spielberechtigt ist.

In seinem ersten Match zeigte sich zwar, dass er erst ganz wenig mit der Mannschaft trainiert hat, die Zusammenarbeit mit den Kollegen war noch nicht optimal. Fazik gefiel aber, dass sich Vojacek „zeigte“. Immerhin drei Treffer gingen sich zum Start für den Legionär aus.

Mehr als dreimal so viele schrieb Benedikt Schönner seinem persönlichen Konto zu, der Linkshänder am rechten Flügel bekam vom Trainer genau wie Johannes Henzl ein Sonderlob: „Sie haben super gespielt.“

Für Punkte gegen Horn reichte es aber trotzdem nicht, der noch ungeschlagene Tabellenführer behielt in den entscheidenden Phasen die Oberhand und gewann letztlich um fünf Punkte – wohl auch, weil Gänserndorf gleich vier Siebenmeter vergab. „Normalerweise treffen wir alle im Spiel. Wenn die drin gewesen wären, hätte der Gegner ein bisschen gezittert um das Resultat“, glaubt Fazik, der mit der Leistung durchaus zufrieden war.

Weiter geht’s für Gänserndorf schon am Sonntag mit einem weiteren Heimspiel gegen Tulln.