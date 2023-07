Jagdliche Kombination Helmut Rosskopf: Ein Vize-Europameister aus Prottes

Helmut Rosskopf erkämpfte sich im Schrotbewerb den 2. Platz Foto: privat

V or Kurzem fand in Marburg (Slowenien) die Europameisterschaft in der jagdlichen Kombination statt. Dabei sicherte sich der Schütze der Protteser Gilde die Silbermedaille.

14 Nationen entsandten ihre besten Schützen. Helmut Rosskopf erkämpfte sich im Schrotbewerb den zweiten Platz und somit den Titel Vize-Europameistertitel mit 388 von 400 möglichen Punkten. Als Draufgabe wurde die österreichische Mannschaft noch mit der Bronzemedaille in dieser Disziplin belohnt. Sein Verein – die OMV Schützengilde Prottes – und Bezirksschießreferent Hubert Demmer gratulieren zu dieser grandiosen Leistung.