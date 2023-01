Silvesterlauf Erdpress: Entscheidung im Zielsprint

Werbung

... den Damen Kathi Hofmeister. Foto: Johann Newetschny

Wer das Jahr 2022 noch sportlich ausklingen lassen wollte, hatte bei diversen Silvesterläufen in der Region Gelegenheit dazu, vor allem beim Klassiker in Erdpress bei Sulz. Dort trafen sich über 60 Läufer im Rahmen der Weinviertler Winterlaufserie, eine Anzahl, die Organisator und LC-Erdpress-Obmann Reinhard Müller „ziemlich überraschte, weil mittlerweile schon gefühlt in fast jeder zweiten Ortschaft Silvesterläufe sind“.

Rein sportlich gab es ein Duell von gleich drei Lokalmatadoren auf hohem Niveau: Der Kettlasbrunner Andreas Heindl setzte sich im Zielsprint vor seinen Vereinskollegen Norbert Deutsch und Müller durch. Bei den Damen lief Katharina Hofmeister einem ungefährdeten Sieg entgegen. Was Müller und Co. danach besonders freute, war die Tatsache, dass die Läufer noch lange zusammen saßen. „Wie in früheren Jahren“, resümierte Müller.

Ebenfalls positiv resümieren konnten die Veranstalter der Silvesterläufe in Poysdorf und Neuruppersdorf. Bei Ersterem waren 80 Teilnehmer, organisiert wurde er vom Fußballverein SC Poysdorf rund um Roman Strobl. Der war begeistert: „Man hat wieder gesehen, dass es einfach leiwand ist, durch die Weingärten zu laufen.“ Neu war diesmal, dass die besten Kostüme ausgezeichnet wurden. Gewonnen haben die Gruppenwertung Eric und Gabriel Holousch, Spieler des SCP, die sogar ihre Hunde verkleidet haben. „Es war unglaublich, wie kreativ die Leute sind“, staunte Strobl.

In Neuruppersdorf nahmen 110 Bewerber teil, darunter 28 Kinder. Den Sieg in der „Königsdisziplin“ über 10 km holten Franz Laaber (Herren) und Andrea Stöger (Damen).