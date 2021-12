Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Gänserndorf

Jancker weg, Baumeister da

Der FC Marchfeld (Mannsdorf/ Groß-Enzersdorf) erlebt ein turbulentes Jahr in der Regionalliga Ost. Ernst Baumeister übernimmt mit 1. Februar das Amt des Sportdirektors und muss sich bald einen neuen Trainer suchen. Carsten Jancker, als Spieler Champions-League-Sieger mit Bayern München, zieht es in die Steiermark zu Leoben. Im Februar zunächst fürs Saisonende verkündet, wird der Wechsel wenige Tage später doch mit sofortiger Wirkung vollzogen. Mit der Suche eines Nachfolgers lässt sich Baumeister Zeit, erst Anfang Mai präsentiert er Ex-Teamspieler Thomas Flögel. Am Spielersektor kommen mit Issiaka Ouédraogo und Christoph Kröpfl Ex-Bundesligaspieler neu ins Aulandstadion, zur Saisonhalbzeit liegen sie mit ihrem Team auf Platz fünf.

Gegen Jahresende schlagen noch zwei Bomben ein. Die Kleine: Zweier-Trainer Philip Haubner muss trotz Titelkampf in der Gebietsliga gehen, woraufhin auch mehrere Spieler den Verein verlassen. Die Große: Ein Wettskandal in der Regionalliga Ost fliegt auf, auch ein Defensivmann des FCM soll beteiligt sein und sitzt seit November in Untersuchungshaft.

Orth schreibt Kegelgeschichte

Im März hadert der KSK Union Orth an der Donau noch mit dem Saisonabbruch und der Annullierung in der Superliga. Dafür geht es im Herbst Schlag auf Schlag, eine Marchfelder Heldentat folgt der anderen.

Den Startschuss macht Anfang September Matthias Zatschkowitsch bei der U23-WM in Slowenien. Gleich zwei Goldmedaillen – errungen im Einzel und in der Kombination – hängen bei der Rückkehr um den Hals des 22-Jährigen. Sein Vorgänger als Orth-Kapitän, Martin Rathmayer, fiebert da noch vor dem Bildschirm mit, um nur wenige Tage später eine weitere Sternstunde mit Zatschkowitsch und den restlichen KSK-Spielern zu erleben.

Seht euch das bitte an. Orth spielt am 18. September Österreichischen Mannschafts-, Matthias Zatschkowitsch (stehend 2. v. l.) dabei auch Einzelrekord. KSK Union Orth/Donau

Bei einem Heimspiel gegen Leoben knackt Orth als erste Mannschaft Österreichs die 4.000-Kegel-Marke, genau waren es am Ende 4.062. Doch es ist nicht der einzige Österreich-Rekord an diesem 18. September 2021, denn auch im Einzel stellt Zatschkowitsch mit 747 Kegel eine neue rot-weiß-rote Bestmarke auf. Die sind sogar der zweitbeste Wert, der weltweit (!) je in einem offiziellen Wettkampf gespielt wurden. Aktueller König ist der Serbe Vilmos Zavarko, der 2020 771 Kegel umschmiss.

Fast schon wenig überraschend bei solchen Zahlen sorgen die Orther im November und Dezember dann auch noch in der Champions League für Furore. Dank einem 7:1-Erfolg im Rückspiel auf eigener Bahn gelingt gegen KK Belgrad der Aufstieg ins Viertelfinale, wo es im Jänner gegen KK Neumarkt aus Italien gehen wird. Da kommt es dann auch zum Duell Zatschkowitsch gegen Zavarko.

Gold für Fuchsenbigler Quirin bei U18-WM

Ein anderer Kegler aus dem Bezirk holt bei der WM in Slowenien auch noch Gold, und zwar im Sprint-Bewerb der U18: der erst 16-jährige Florian Quirin aus Fuchsenbigl.

UHC in Union eingegliedert

Im April 2008 wurden aus einem Gänserndorfer Handballverein zwei. Meinungsverschiedenheiten führten zur Abspaltung der Handball-Sektion aus der Union und zur Gründung des UHC. Heuer im Juni die Kehrtwende, aus zwei wird wieder eins. Nachwuchs (bis dato Union) und Kampfmannschaft (UHC) sind damit wieder unter einem Dach. Für Letztere bietet sich wenige Wochen zuvor die Chance auf eine Rückkehr in die zweithöchste Liga Österreichs, weil diese massiv aufgestockt wird. Die Relegation gegen Langenlois/Krems geht aber deutlich verloren.

WM-Silber dank Drösinger Hilfe

Österreichs U18 holt Ende Juli bei der Faustball-WM im oberösterreichischen Grieskirchen die Silbermedaille, erst im Finale ist Endstation – ausgerechnet gegen Deutschland. Mit dabei sind drei Spieler vom ÖTB Drösing: Yannick Höß, Fabian Stohl und Konstantin Stohl. Ebenfalls Teil des Teams: Immanuel Cerny von der SPG Wolkersdorf/Neusiedl.

Premierengold nach Hüft-OP

Die Matzenerin Marlene Pribitzer landet bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Sportschießen einen Volltreffer, gemeinsam mit zwei Kolleginnen aus dem Vorarlberger Team holt sie Gold im Mannschaftsbewerb mit dem Luftgewehr. Für die 24-jährige Weinviertlerin, die mittlerweile im westlichsten Bundesland lebt und trainiert, ist es die perfekte Rückkehr nach ihrer Hüft-Operation. Im Einzel wird sie Siebente.

Weltmeisterin im Mixed

Gold beim Comeback – das trifft auch auf die Protteserin Christine Seehofer zu. Nach mehreren Monaten Verletzungspause holt die Nummer eins der Frauen-Weltrangliste im November in Prag Platz eins im Mixed-Bewerb. Partner ist passenderweise die Nummer eins der Herren, der Däne Morten Jaksland.

Krönung zum Karriereende

Nochmal November, nochmal Gold für den Bezirk Gänserndorf – und in diesem Fall zum Abschied. Das langjährige Tanzpaar Klemens Köchler-Hofer und Barbara Westermayer gewinnt zum Abschluss der Karriere im Tiroler Wattens die Staatsmeisterschaften in den Standardtänzen. Der Auersthaler möchte sich nun seiner beruflichen Karriere widmen, wie es mit der Matzenerin weitergeht, ist noch offen.

In den Fokus von Rapid gespielt

In zweieinhalb Jahren vom Stripfinger Abstellgleis zum SK Rapid, und das trotz der Pandemie? Dieser kometenhafte Aufstieg könnte jeden Moment für Rene Kriwak Realität werden. Der Fußballer aus Matzen wechselt im Juni 2021 vom FC Marchfeld zum Wiener Sport-Club und setzt auch dort seine Torserie fort. Elf Stück stehen am Ende der Hinrunde in der Regionalliga Ost zu Buche. Am Jahresende klopft der grün-weiße Bundesligaklub an, und nicht nur der. Eine Entscheidung, ob und wohin der 22-jährige Stürmer wechselt, ist zu Redaktionsschluss noch nicht gefallen.

Pfeilschnelle Deutsch-Wagramer

Sie kommen beide aus Deutsch-Wagram, sie teilen den Vornamen, sie haben beide ein Handicap, Schwimmen ist ihre große Liebe, und sie sind beide furchtbar schnell – die Rede ist selbstverständlich von Andreas Onea und Andreas Ernhofer, die auch 2021 ihre Klasse unter Beweis stellen. Bei der Paraschwimm-EM in Portugal holt das Duo im Mai jeweils eine Bronzemedaille. Im August sind beide auch bei den Paralympics in Tokio am Start.

Ein Mann, ein Laufband, ein Monat, ein Weltrekord

Kein Jahr ohne Wahnsinnstat von Rainer Predl. Von 1. November bis 1. Dezember läuft der Lasseer 30 Tage lang auf einem Laufband, täglich spult er knapp zwei Marathons ab. In Summe macht das 2.340 Kilometer und damit neuen Weltrekord bei verschiedenen Institutionen, die den Versuch offiziell begleiten. Auch andere Zahlen belegen das Ausmaß der Leistung: Predl verbrennt rund 8.000 Kalorien und isst – unter anderem – 14 Bananen pro Tag.

Weltrekord für Rot-Weiß-Rot. Rainer Predl (vorne links mit Kappe) macht auch im Jahr 2021 das Unmögliche möglich und läuft innerhalb von 30 Tagen 2.340 Kilometer auf einem Laufband. Hans Newetschny

Untersiebenbrunn als Plan B

Neues Leben für ein in die Jahre gekommenes Stadion, in dem einst Bundesliga-Fußball zelebriert wurde? Diesen Plan schmiedet der SV Stripfing Anfang März, kurz bevor die Antragsfrist für die Zulassung in der 2. Liga endet. Im Fall des Aufstiegs könnten die Heimspiele in Untersiebenbrunn stattfinden, so das Vorhaben. Das wird letztlich nicht relevant, weil die Marchfelder von der Bundesliga Mitte April in anderen Zulassungskriterien negativ beurteilt werden und die Rückrunde ohnehin der Pandemie zum Opfer fällt, weshalb man sich sportlich gar nicht erst qualifizieren kann. 2022 könnte es einen neuen Anlauf geben. Die Hinrunde verlief gut, Stripfing ist Erster.