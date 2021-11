EM-Gold hängt jetzt in der Stadtgemeinde Gänserndorf

Können Sie sich Gänserndorfs Bürgermeister Rene Lobner im Karate-Outfit bei einer EM vorstellen? Dazu mit einer Goldmedaille um den Hals baumeln? Nein? Müssen sie auch nicht, denn die Stadtgemeinde hat eine andere Mitarbeiterin, die genau das geschafft hat – nämlich Europameisterin im Fudokan-Karate, einer Stilrichtung des klassischen Karate, zu werden. Die Rede ist von Jelena Petrovic, die in Polen Gold in der Disziplin Kata (eine Übungsform, die aus stilisierten Kämpfen besteht) geholt hat.

Für die 36-Jährige, die in Gänserndorf Süd lebt, war es allerdings nicht der erste internationale Erfolg. Bereits in der Vergangenheit holte sich die gebürtige Bosnierin den Weltmeistertitel, sie wurde 2017 für Österreich auch WM-Zweite und gewann insgesamt mehr als 150 Medaillen bei unterschiedlichen Wettbewerben. Mit diesem Erfolg in Kattowitz Mitte Oktober hat die Schwarzgurtträgerin einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht.

Kampf im Kopf nicht weniger anstrengend

Für Petrovic gibt es zwei Gründe, weshalb sie lieber Kata als das klassische Kumite – sprich gegen einen Gegner – betreibt: „Erstens bin ich 36 Jahre alt und Mutter, da reizt mich das Kämpfen nicht mehr. Und zweitens kämpfst du auch so gegen einen anderen, allerdings nur im Kopf. Das ist nicht weniger anstrengend.“

Zum Karate kam sie vor knapp 25 Jahren in Bosnien, mittlerweile hat sie den vierten DAN, also Meistergrad, in ihrer Sportart erreicht. Sie ist beim Verein Fudokan Karate Club Jorga aus Weikendorf, wo ein weiterer Trainer, Nezralija Ahmetovic, ebenfalls mit EM-Medaillen aus Polen heimkehrte. Dort ist Petrovic auch in der Nachwuchsarbeit engagiert: „Wir haben an die 30 Kids, auch wenn es jetzt wegen Corona etwas weniger waren.“

Weikendorfer Verein freut sich über Neuzugänge

Wer übrigens Lust hat, einmal vorbeizuschauen, egal ob Kind oder Erwachsener, ist herzlich zum Schnuppertraining eingeladen. Das findet jeden Mittwoch (18 bis 19.30 Uhr) und Freitag (18.30 bis 20 Uhr) in der Halle der Volksschule Weikendorf statt.

Aber zurück zu Petrovics Wettkämpfen: Heuer steht noch ein internationales Turnier in Tschechien am Programm, ihr größter Wunsch ist aber die WM-Teilnahme im kommenden Jahr in Serbien.