Doppeltes Jubiläum für Marchfelder Kegelturnier

Doppelten Grund zum Feiern hatten die Orther diesen Sommer: Seit zehn Jahren gibt es das Kegelsportzentrum des KSK Union Orth/Donau, eine der schönsten Anlagen Niederösterreichs. Und heuer fand auch die zehnte Auflage des beliebten Marchfeldturniers statt. Die Gastgeber rund um Obmann Josef Rathmayer durften an 14 Turniertagen knapp 400 Teilnehmer im Marchfeld begrüßen. Ganze 66 Mal wurde die „600er-Marke“ überspielt und drei Mal wurde sogar die magische „700er-Marke“ geknackt.

In der Herren-Wertung konnte sich der KSK Union Orth/Donau mit einem Schnitt von 690 Kegeln ganz klar durchsetzen. Im Einzel holte sich mit Markus Vsetecka allerdings ein Neunkirchner Kegler mit der Turnierbestleistung von 713 Kegeln den Sieg. Dahinter belegte Matthias Zatschkowitsch - nur aufgrund des schlechten Abräumergebnisses - mit ebenfalls 713 den zweiten Platz. Dritter wurde Lukas Temistokle, ebenfalls ein Orther, mit 711.

Deutsche Urlauberin war eine Klasse für sich

Bei den Damen gab es heuer eine deutsche Siegerin. Peggy Riedel, die mit ihren zwei Söhnen und ihrem Mann eine Tour durch Österreich machte, gewann die Damenwertung mit 640 Kegeln ganz klar vor Lisa Vsetecka (618) und Fiona Steiner (608). Die Damen-Mannschaftswertung gewann "Moni and the Gang" vor dem amtierenden Staatsmeister BBSV Wien und, sehr erfreulich aus unserer Sicht, dem KSK Union Orth. Katharina Zatschkowitsch, Michaela Rathmayer, Brigitte Kaufmann und Christina Zatschkowitsch spielten mit 2232 Kegeln einen tollen Schnitt und zeigten, „dass uns nur die Masse an Damen für eine Bundesliga-Mannschaft fehlt“, wie Rathmayer analysiert.

Für die Hobbykegler, die regelmäßig im Kegelsportzentrum kegeln, gab es eine Extra-Hobbywertung mit 60 Würfen. Bei den Damen gewann die Einzelwertung Margit Paschinger aus Gänserndorf und bei den Herren setzte sich, ebenfalls aus der Bezirkshauptstadt, Rupert Jahn durch. Die Damen-Mannschaftswertung gewann Gänserndorf vor Breitstetten und Groß Enzersdorf. In der Herren-Mannschaftswertung war ebenfalls Gänserndorf der Sieger. Dahinter folgten mit einer reinen Herrenmannschaft und einer Mix-Mannschaft zwei Teams von Groß Enzersdorf.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Obmann Rathmayer bei allen Vereinsmitgliedern für die tatkräftige Unterstützung, denn ohne die viele Hilfe wäre die Durchführung so eines Turnieres nicht möglich gewesen. Besonders stolz war er auf den Hauptpreis der Tombola, einen 65 Zoll Fernseher, den die Firmen Leberbauer aus Oberhaus und Zatschkowitsch zur Verfügung stellten.