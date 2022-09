Ein Tag der Rekorde für die Orther in Tirol

Werbung

Superliga Herren

Nach der Pleite im Spitzenspiel gegen Neunkirchen ging es für die Herren des KSK Union Orth/Donau mit der Auswärtspartie bei Aufsteiger Jenbach weiter. Neben der langen Anreise, über 500 Kilometer liegen zwischen dem Marchfeld und der Tiroler Gemeinde, wartete ein motivierter Neuling. Dennoch lohnte sich diese Reise für die Orther:

Nach dem Startpaar, Martin Rathmayer gewann und Jan Mecerod verlor um einen Kegel, stand es 1:1, ehe Lukas Temistokle mit 662 Kegeln vorübergehend einen neuen Bahnrekord erzielte.

Dieser hielt nicht lange, denn Kapitän Matthias Zatschkowitsch verbesserte ihn im Schlusspaar um zwei Kegel und stellte somit die Weichen endgültig auf Sieg für die Weinviertler. Denn für den dritten Rekord sorgte die Mannschaftsanzahl der erworfenen Kegeln, 3668 bedeuteten einen neuen, starken Bahnrekord in Jenbach.

„Damit konnten wir zufrieden, aber durchaus noch mit Steigerungspotenzial die Heimfahrt antreten“, resümierte Zatschkowitsch. Und Stichwort Aufsteiger: Nächsten Samstag wartet gleich der nächste, der SKV Schlaining aus dem Südburgenland kommt ins Kegelsportzentrum Orth/Donau.

Landesliga Herren

Ein Rekord kommt selten alleine, das dachten sich wohl in Anlehnung an Orth auch die Herren des KSK SV OMV Gänserndorf in Wiener Neustadt. Vor dem Schlusspaar stand es 2:2, ehe Lukas Peska und Dominik Mokrohajsky aufzeigten: Mokrohajsky sicherte sich klar seinen Punkt und Peska dominierte sein Gegenüber durch bombenstarkes Spiel. Am Ende verpasste er nur ganz knapp einen neuen Einzel-Bahnrekord. Allerdings durfte sich die Gänserndorfer neben dem 6:2-Auswärtserfolg auch über den neuen Mannschaftsbahnrekord freuen.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch den KV Auersthal, der das Weinviertel-Derby gegen die Mistelbach mit 6:2 für sich entschied. Weniger gut erging es der zweiten Mannschaft des KSK Union Orth/Donau, die zu Hause gegen Mank mit 0:8 unterging.