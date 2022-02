Eine Lehrstunde von den Weltbesten

Am Ende wussten die Orther Kegler nicht so richtig, ob sie wirklich enttäuscht sein sollen. Denn auch wenn das 1:7 im Rückspiel des Champions- League-Rückspiels gegen den KK Neumarkt aus Italien auf heimischer Bahn wehtat, lag es nicht unbedingt an der eigenen Leistung.

Schlecht war der Auftritt der Orther gegen das Weltklasseteam nämlich keinesfalls, es war eher so, dass die Südtiroler einen Traumtag erwischten und ihre beiden Top-Legionäre Vilmos Zavarko und Tamas Kiss einmal mehr unterstrichen, weshalb sie aktuell wohl die besten Kegler der Welt sind. Das musste auch Orths Martin Rathmayer neidlos anerkennen: „Sie haben 4.000 Kegel geworfen, das haben wir in unserer Geschichte erst dreimal geschafft.“

Orther Halle platzte aus allen Nähten

In der bummvollen Kegelbahn – natürlich alles innerhalb der gültigen Covid-19-Vorgaben – herrschte vom ersten Wurf an eine fantastische Stimmung. Gleich im Startpaar wurde es dramatisch: Michal Kratochvil verlor um einen (!) Kegel den Mannschaftspunkt (602 zu 603). Danach forderte Rathmayer den Serben Zavarko, warf unglaublich starke 689; alleine die Nummer eins der Welt bewies mit 711, weshalb sie an der Spitze steht.

Höhepunkt dann das Duell zwischen Matthias Zatschkowitsch und Kiss. Ein – im wahrsten Sinne des Wortes – Weltklasseduell, beide Top-Spieler blieben über der magischen „700er“-Marke, mit 720 war der Ungar aber um einen Hauch besser als der Orther mit 711. „Eigentlich ein Wahnsinn, dass du mit dieser Quote keinen Punkt holst. In Österreich hätte er damit wahrscheinlich gegen keinen anderen Spieler verloren“, weiß Rathmayer.

Damit stand es 0:3, und die Marchfelder wussten schon, dass der Aufstieg passé war. Von Aufgeben aber keine Spur. Lukas Temistokle schrieb mit 673 Kegeln zum ersten Mal für die Gastgeber an. Im Schlusspaar war dann aber doch die Luft draußen bei Jan Mecerod (631) und Patrick Fritz (600), deren Leistung aber dennoch aller Ehren wert war.

Einen Umfaller kann man sich jetzt leisten

„Auch wenn wir ausgeschieden sind, wir haben Blut geleckt“, so Rathmayer. Schon im nächsten Jahr will man erneut versuchen, unter die Top-vier der Champions League zu kommen.

Dafür soll jetzt einmal der Meistertitel in Österreich her. Vier Runden vor Schluss liegt Orth auf Platz eins der Superliga und hat sein Schicksal selbst in der Hand. Drei Siege sollten reichen, vielleicht auch weniger, um den historisch ersten Meistertitel für das Marchfelder Aushängeschild zu holen. Erster Schritt dazu ist am 5. März das Auswärtsspiel beim Tabellenachten Grün-Weiß Micheldorf (OÖ).