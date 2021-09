Der Fuchsenbigler Florian Quirin bestritt kürzlich seine allererste Weltmeisterschaft im Sportkegeln und gewann im slowenischen Kranj prompt den U18-Bewerb im „Sprint“. 32 Spieler waren dort am Start, neben dem erst 16-jährigen Quirin noch zwei weitere Österreicher. Seit Jahren habe er auf diese WM hintrainiert, erzählt Quirin.

Auf eine Medaille habe er gehofft, dass sie nun aber tatsächlich um seinen Hals hängt, hätte er nicht geglaubt: „Die anderen Nationen sind nämlich auch wirklich stark. Ich habe alles gegeben. Ein paar Mal ist es echt brenzlig geworden, aber im Sudden Victory konnte ich die Spiele dann doch immer für mich entscheiden.“

Begonnen hat die Kegelreise des jungen Sportlers in Wien, in seiner Jugendklasse ist er seit vielen Jahren ungeschlagen. Das wurde im Juni mit einem Wechsel innerhalb der Bundesliga vom KSV Wien zu Meister St. Pölten belohnt. Der dortige Trainer Gerhard Pracser betreut Quirin auch im Nationalteam, für das er sich mit seinen Leistungen während der Meisterschaft qualifiziert hat. „Er ist für ihn so etwas wie ein zweiter Opa und das merkt man auch“, schildert Mama Gudrun Nußbaum-Kranz. Zwei- bis dreimal pro Woche wird trainiert, am Wochenende gespielt.

Am Wochenende ging’s für den Fuchsenbigler gleich nochmal nach Kranj. Dort durfte er auch im U23-Bewerb ran, wo mit Matthias Zatschkowitsch ein Orther Vizeweltmeister wurde.