Gänserndorfer Kegler mit „Matchball“

Landesliga Herren

Zwei Runden vor Schluss der Herren-Landesliga könnte eine Vorentscheidung im Titelkampf gefallen sein – mit lachenden Weinviertlern und weinenden Mostviertlern. Denn vor den letzten zwei Saisonspielen liegt der KSK OMV Gänserndorf jetzt zwei Zähler vor Amstetten. Eine Chronologie der Ereignisse:

-Freitag, 19 Uhr: Anwurf zum Auswärtsspiel der Zweitplatzierten Amstettner bei Tabellenschlusslicht aus Herzogenburg. Die Ausgangslage war klar und auch der Leader dachte nicht daran, dass es in dieser Partie zu einer ganz großen Überraschung kommen sollte. Doch am Ende war es keine Überraschung, sondern mehr eine Sensation: 16 von 18 Saisonspielen verloren die Herzogenburger, nur um diesmal den ganz großen Wurf zu schaffen. Mit einem 6:2 wurde der Favorit überrumpelt, der in der Gesamtkegelanzahl nur 16 Kegel Rückstand hatte.

Michael Hlavaty, Spieler und Schriftführer der Gänserndorfer, konnte das Ergebnis nicht glauben: „Wir haben den Live-Ticker verfolgt und sind immer nervöser geworden, als die Sensation nähergerückt ist.“ Der Jubel dann auch in der Bezirkshauptstadt dementsprechend.

-Samstag, 14 Uhr: Somit war das Auswärtsspiel der Marchfelder in Wiener Neudorf noch wichtiger geworden, mit einem Sieg, so wussten Hlavaty und Co., würde man dem Titel einen großen Schritt näherkommen.

Das gelang beim 6:2, wobei drei Gänserndorfer herausragten: Dominik Mokrohajsky, der seinem Gegenüber 80 Kegel abnahm und das einmal mehr starke Schlusspaar Lukas Peska/Eduard Sedlacek. „Wir haben keine Nerven gezeigt“, freute sich Hlavaty. Damit hat Gänserndorf den ersten „Matchball“ auf den heiß ersehnten Meistertitel: Gewinnt man am Samstag zu Hause gegen Austria Krems II, dann ist alles klar. Warum? Denn bei Punktegleichheit, und mehr könnte Amstetten dann nicht mehr erreichen, zählt die Gesamtkegelanzahl und da sind die Gänserndorfer uneinholbar vorne.

Superliga Herren

30 von 36 möglichen Punkten sind aller Ehren wert, aber mehr als Vizemeistertitel war für den KSK Union Orth/Donau heuer einfach nicht drinnen. Weil Meister Neunkirchen mit 18 Siegen in 18 Spielen eine Klasse für sich war. Dennoch verabschiedeten sich die Marchfelder mit einem starken 6:2 über St. Pölten in die Sommerpause, wobei Matthias Zatschkowitsch zum Abschluss noch einmal den 700er knackte.