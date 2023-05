Gänserndorfs Kegler steigen in die 2. Bundesliga auf

Was lange währt, wird endlich gut - so lautet das Motto der Landesligaherren des KSK OMV Gänserndorf nach der Relegation am vergangenen Samstag in Salzburg. Dort trafen sich nämlich sechs Mannschaften bzw. Titelträger aus den diversen Landesverbänden, um die drei Aufsteiger in die 2. Bundesliga zu ermitteln. Im Vorjahr waren die Gänserndorfer auch dabei, wurden aber disqualifiziert, weil man zu spät anreiste.

Diesmal waren die meisten Spieler schon am Freitag dabei, „wir wollten gar nichts riskieren“, meinte Schriftführer und Spieler Michael Hlavaty. Gespielt wurde im Modus Gesamtkegelanzahl und die Marchfelder setzten sich am Ende gegen die Vereine KSK Klagenfurt, SKC Sonnensee Ritzung, GSZ Graz, KSV Wiener Linien und 1.KSK GBD Wiener Neustadt als Zweiter durch.

„Wir waren nie schlechter als Dritter im Laufe des Tages, eine bärenstarke Leistung der Jungs“, strahlte Hlavaty, obwohl man mit Lukas Peska auf die etatmäßige Nummer zwei urlaubsbedingt verzichten musste. Und danach ging es für Hlavaty, Kevin Maier, Dominik Mokrohajsky, Tomislav Lukacevic, Marco Brandner und Eduard Sedlacek ans Feier.