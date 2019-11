Das Champions-League-Hinspiel des KSK Union Orth/Donau beim slowakischen Top-Klub SK Podbrezova verlief am Samstag nicht nach Wunsch. Am Ende verloren die Orther klar und deutlich mit 1:7.

Von Beginn weg waren die Slowaken am Drücker. Im ersten Durchgang auf der sechsbahnigen Anlage konnte nur Michal Kratochvil ernsthaft um den Mannschaftspunkt kämpfen, er verlor aber knapp mit 606 zu 620 Kegeln. Martin Rathmayer blieb chancenlos gegen den serbischen Altmeister Jovan Calic, der Rathmayer 30 Kegel abnahm. In Durchgang kämpfte Harald Dolezal, der für den abwesenden Patrick Fritz in die Mannschaft kam, tapfer, blieb gegen den stärksten Spieler von Podbrezova aber ohne Chance (566:668). Auch Jiri Vesely und Lukas Temistokle machten keinen Stich, einzig Matthias Zatschkowitsch konnte nahtlos an seine momentane Topform anschließen und mit 659 Kegeln den einzigen Mannschaftspunkt der Marchfelder holen.

So stand ein ernüchterndes Endergebnis auf der Anzeige tafel. Das bedeutet, dass im Rückspiel zumindest ein 7:1-Heimerfolg notwendig ist und dabei maximal sieben Bahnen verloren gehen dürfen. „Natürlich ist es nicht unmöglich, aber da brauchen alle von uns einen perfekten Tag“, weiß Rathmayer.