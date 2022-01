Jetzt warten die Wochen der Wahrheit

Den 12. Februar können sich die Kegelfans im ganzen Weinviertel schon rot im Kalender anstreichen. Dann kommt es nämlich zum Spitzenspiel der Superliga zwischen dem KSK Union Orth/Donau und dem SKC Kleinwarasdorf aus dem Burgenland – wahrscheinlich das direkte Duell um den österreichischen Meistertitel.

Für die Orther wäre es nach einigen zweiten und dritten Plätzen in den Vorsaisons der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Bereits davor wartet, quasi als Warm-up, am 5. Februar das Top- Duell gegen den Tabellendritten aus St. Pölten. Kein Wunder also, dass man im Lager der Marchfelder von den Wochen der Wahrheit spricht.

Die Formkurve zeigt jedenfalls nach oben, am Samstag schossen Kapitän Matthias Zatschkowitsch und Co. Austria Krems auf eigener Anlage mit 7:1 von der Bahn. Martin Rathmayer legte dabei den Grundstein für den Sieg, er gewann im ersten Durchgang gegen Manuel Ohne sorgen mit 679 Kegeln 4:0. Nach den Auftritten von Jan Mecerod (606 Kegel), Lukas Temistokle (690), Patrick Fritz (664) und Michal Kratochvil (598) war es Zatschkowitsch mit 692 vorbehalten, mit Tagesbestleistung den Sack endgültig zuzumachen.

Als Außenseiter in die Champions League

Nächste Woche ist Superliga- Pause, dafür geht es für die Orther in der zweiten Runde der Champions League zum KK Neumarkt nach Südtirol. Die Ausgangslage ist klar: Aufgrund der internationalen Erfolge aus den letzten Jahren ist Neumarkt sicher der Favorit. „Für uns ist jetzt im Hinspiel mal wichtig, dass wir so viele Mannschaftspunkte wie möglich mitnehmen, am besten drei oder sogar vier“, analysiert Martin Rathmayer.

Leicht wirds nicht, mit dem Serben Vilmos Zavarko haben die Italiener wohl den besten Kegler der letzten zehn Jahre in ihren Reihen. Und der Ungar Tamas Kiss, ehe maliger Weltrekordhalter, gehörte in den letzten Jahren auch zu den Stärksten der Welt. Neben diesen beiden Legionären haben die Neumarkter vier italienische Topspieler, die jederzeit für starke Resultate gut sind. „Also das wird eine irrsinnige Herausforderung für uns. Aber mit einer guten Ausgangslage aus dem Hinspiel trauen wir uns zu Hause schon zu, die Italiener zu besiegen. Wir gehen auf jeden Fall mit Selbstvertrauen in dieses Duell“, so Rathmayer.