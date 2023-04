Kegler jubelten über Meistertitel und Pokal

Werbung

Was für ein Jubelwochenende für den Bezirk! Die Landesligaherren des KSK OMV Gänserndorf sicherten sich am Samstag den Meistertitel, die Herren des KSK Union Orth/Donau am Sonntag den NÖ-Pokal. Aber alles der Reihe nach:

Die Gänserndorfer Ausgangslage vor dem Meisterschaftsspiel gegen Austria Krems II war klar, ein Sieg und Platz eins ist fix. Und am Ende wurde es sogar ein Kantersieg, mit 8:0 wurden die Marchfelder abgefertigt und über den Titel gejubelt. „Den haben wir uns redlich verdient“, strahlte Sektionsleiter Michael Hlavaty. Jetzt geht es in den Relegationsspielen Ende Mai um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Wo genau gespielt wird, ist noch unklar. Trotz der Feierlichkeiten nahm Gänserndorf tags darauf auch am Final-Four um den niederösterreichischen Pokal teil – und wurde Dritter. Gegen den Sieger war aber kein Kraut gewachsen und der hieß erwartungsgemäß KSK Union Orth/Donau. Die Superligaherren rund um ihren Kapitän Matthias Zatschkowitsch gewannen mit 3602 Gesamtkegeln.