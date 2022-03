Meister! Orther sind am Ziel ihrer Träume

Werbung

Jubel, Trubel, Heiterkeit – die Stimmung im Orther Kegelsportzentrum hätte am Samstagabend ausgelassener nicht sein können, denn mit dem 6:2-Heimsieg der Superligaherren über den KSV Wien schaffte der KSK Union Orth an der Donau Historisches: Zum ersten Mal wird ein Marchfelder Verein Meister in Österreichs oberster Spielklasse.

Dabei hieß es nach dem letzten Wurf noch etwas warten, weil das Endergebnis von Verfolger SKC Kleinwarasdorf noch nicht feststand. Da die Burgenländer aber „nur“ 6:2 gegen den ESV Leoben gewannen, war klar, dass die Mannen um Kapitän Matthias Zatschkowitsch nun auch theoretisch nicht mehr von Platz eins zu verdrängen waren.

Dabei gab es einen kleinen Wermutstropfen, da ausgerechnet Martin Rathmayer, einer der KSK-Lokal matadoren, in Quarantäne festsaß und durch Marco Brandner ersetzt wurde. Doppelt bitter: Am nächsten Tag konnte er sich freitesten. Am klaren Heimsieg sollte dies aber nichts ändern.

Das bestätigte auch Zatschkowitsch indirekt: „Im letzten Durchgang habe ich nur geschaut, was Michal (Kratochvil, Anm.) macht, weil ich den Moment genießen wollte, als er den Sack zumachte. Da war mir mein eigenes Spiel egal (lacht).“ Und zum Fehlen von Rath mayer meinte er: „Ein bitterer Beigeschmack, aber das zele brieren wir dann gemeinsam nach der letzten Runde.“

Das nächste Ziel: Weltpokal im Oktober

Das sieht auch Rathmayer so: „Wir haben ja noch die Mission 33, sprich, unser Punktekonto von 31 auf 33 zu erhöhen.“ Wer aber denkt, dass die Saison dann zu Ende ist, der irrt: Bis Juni warten noch die Landes- und Österreichischen Meisterschaften im Einzel, das Finale des NÖ-Cups und für Rathmayer, Zatschkowitsch und Youngster Lukas Temistokle die Einzel-Weltmeisterschaft der allgemeinen Klasse, für welche das Trio voraussichtlich nominiert wird. Und für den Herbst lösten die Orther mit diesem Titel auch das Ticketfür den Weltpokal, wo sichEuropas Meister messen werden. „Das wird sicher ein unglaubliches Erlebnis“, meint Zatschkowitsch.

Zukunftsfit: Mannschaft bleibt zusammen

Stichwort unglaublich: Einer der Architekten dieses Erfolgs ist Obmann Josef Rathmayer, Martins Vater, der seit Jahren auf und abseits der Bahn daran gearbeitet hat: „Wir sindwahnsinnig stolz auf die Burschen, vielleicht sind sie ja die nächsten Serienmeister (lacht).“ Er verkündete noch eine weitere gute Nachricht für die Orther und eine schlechte für die Konkurrenz: „Wir werden mit der selben Mannschaft in die neue Spielzeit gehen.“ Für Rathmayer senior bleibt damit nur mehr eine Frage offen, „nämlich wie wir das Ganze feiern. Das wollen wir natürlich groß aufziehen.“ Wenn da jetzt nicht auch die Gemeinde gefragt ist ...