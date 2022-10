Nächster Meilenstein für Orth: Weltpokal-Halbfinale

Werbung

Am Ende war es ein Wechselbad der Gefühle für die Kegler des KSK Union Orth/Donau: Auf der einen Seite gaben die Marchfelder beim Weltpokal in München eine gute Figur ab, auf der anderen Seite erwischte man ausgerechnet im Spiel um Platz drei einen schwachen Tag und wurde letztendlich „nur“ Vierter. „Natürlich war der Frust zu Beginn groß, aber bei der Siegerehrung waren schon wieder die einen oder anderen Grinser zu erkennen“, resümierte Kapitän Matthias Zatschkowitsch.

Er und seine Kollegen hatten auch allen Grund zur Freude, denn schon in der Qualifikation zeigten die Orther erstmals auf – und lösten als Dritter souverän das Ticket für das Halbfinale. Dort wartete mit dem KK Neumarkt ein alter Be kannter. Auch im dritten Anlauf reichte es gegen die Italiener nicht für einen Sieg.

Die Nummer eins der Welt war zu stark

Michal Kratochvil verlor gegen den weltbesten Kegler, Vilmos Zavarko aus Serbien, mit 615 zu 685 Kegel, Patrick Fritz ebenso mit 604 zu 606 gegen Wolfgang Blaas. Im zweiten Satz war Martin Rathmayer lange an der Sensation gegen Tamas Kiss dran, ehe ihn der Neo-Italiener doch noch mit 695 zu 673 Kegel in die Knie zwang. Für den ersten Mannschaftspunkt sorgte Lukas Temistokle gegen Armin Egger mit 651 zu 634. Mit 77 Kegel Rückstand ging man in den letzten Durchgang, in dem sich der starke Zatschkowitsch erwartungsgemäß mit 663 gegen Georg Righi (608) durchsetzte. Jan Mecerod musste sich aber dann mit 617 zu 661 gegen Erik Kuna geschlagen geben – und Orth verlor mit 2:6.

Unglücklicherweise lieferte der regierende österreichische Meister dann im Spiel um Platz drei eine äußerst schlechte Leistung gegen Zalaegerszeg aus Ungarn ab und verlor klar mit 1:7, wobei Zatschkowitsch den Ehrenpunkt holte.

Belohnung folgt in der Champions League

Was bleibt von der Reise in die bayrische Landeshauptstadt? Beim Weltpokal hat man das Halbfinale erreicht und den KK Neumarkt zumindest etwas geärgert, und mit dieser Leistung ist man in der Champions League nun in der ersten Runde gesetzt. „Es gibt definitiv noch Verbesserungspotenzial, aber wir haben auch gezeigt, dass wir mit den Top-Teams mithalten können“, war Zatschkowitsch stolz auf seine Mannschaft.

Für den Rest des Oktobers wird es nicht mehr ganz so schwer für die Orther, zumindest nicht in der Superliga der Herren, Österreichs oberster Spielklasse – es warten Grün-Weiß Micheldorf, KV Schwaz und KSV Wien, allesamt Gegner, wo die Favoritenrolle ganz klar aufseiten der Weinviertler liegt. Damit hat man gute Chancen, an Leader Neunkirchen dranzubleiben.