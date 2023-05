Österreichs Kegler wollen mit Orther Hilfe WM-Medaille

Am kommenden Donnerstag, zu Christi Himmelfahrt, gehts für Lukas Temistokle, Matthias Zatschkowitsch und mich ab Richtung Varazdin (Kroatien). Die Team-WM steht vor der Tür und mit dabei ist die Orther Erfolgsachse, die auch im Nationalteam funktionieren muss, um das langersehnte Ziel eine Medaille zu holen zu erreichen.

Bei der letzten Team WM 2021 in Polen erreichte Österreich den hervorragenden 4. Platz. Damals standen aber nicht alle Spieler zur Verfügung, das ist in diesem Jahr anders. Dadurch erhofft sich natürlich nicht nur das ÖSKB-Präsidium, sondern auch der Betreuerstab den großen Coup zu landen. Aber das nicht große Namen, sondern großartige Leistungen Erfolge bringen hat man nicht nur bei der letzten Team-WM gesehen, wo Österreich die favorisierten Ungarn im Viertelfinale eliminiert hat, sondern auch die Orther Mannschaft zeigte es in der Champions League.

Und deshalb lautet das vom Trainerteam ausgegeben Ziel von Spiel zu Spiel zu schauen. In der Gruppenphase warten Estland, Slowenien und die Slowakei auf Österreich. Estland sollte kein Stolperstein werden, aber die Slowenen und Slowaken sind kein leichtes Los. Die besten zwei jeder Gruppe steigen ins Viertelfinale auf.

Im Vorfeld ist besonders interessant zu sehen, dass die Kroaten ein völlig anderen Zugang zu der WM-Ausrichtung haben. Denn während die Kegelbahn sonst in etwas größere Turnsäle gebaut wird, stellen die Kroaten die 8-bahnige Anlage in eine Sporthalle mit über 5000 Sitzplätzen. Auch bei den Eintrittspreise wagen sie etwas, was sich bis jetzt noch niemand getraut hat. So kosten die Eintrittskarten pro Tag zwischen 17 und 27 Euro und auch der Livestream kann tageweise gekauft werden. Ob es der Schritt in die richtige Richtung ist und den Sport aufwertet wird sich zeigen. Aber es wurde auf jeden Fall schon Zeit, dass ein Veranstalter da etwas ändert.