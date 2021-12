Orth im Viertelfinale der Champions League

Nächste Sternstunde für den KSK Union Orth an der Donau: Die Marchfelder Kegler stehen im Viertelfinale der Champions League. Das Hinspiel in Serbien war gegen KK Belgrad noch relativ eng verlaufen und letztlich mit 3:5 verloren gegangen. Das 7:1 im Rückspiel am Sonntag überraschte dementsprechend auch Orths Kapitän Matthias Zatschkowitsch: „Man muss schon sagen, damit haben wir eigentlich nicht gerechnet.“

Zum ersten Mal in der Vereinshistorie überstand der KSK damit die erste Runde der Königsklasse, in der zweiten, die bereits das Viertelfinale ist, wartet nun ab 29. Jänner KK Neumarkt aus dem italienischen Südtirol. Zatschkowitschs Einschätzung: „Sie haben sicher zwei der weltbesten Kegler als Legionäre. Der Rest sind ihre Spitzenitaliener. Aber ich sehe die Chancen nicht so gering. Es wird, glaube ich, in beiden Spielen eine ziemlich enge Partie werden.“ Zum ersten Mal unter den Top acht des Bewerbs zu stehen, ringt auch dem Orther Scharfschützen Respekt ab: „Das ist für uns schon ein wahnsinniger Erfolg.“

Gute Ausgangslage für Frühjahr in Superliga

Solche ist man in den vergangenen Jahren auch aus der heimischen Superliga gewohnt, wo die Orther schon am Mittwoch ihre Hinrunde beendeten, ebenfalls zu Hause gegen Tabellennachbar Schwaz. Da lagen die Marchfelder nach vier Duellen 1:3 zurück, ehe Michal Kratochvil und Zatschkowitsch die abschließenden zwei Paarungen für sich entschieden und dabei auch das Mannschaftsresultat zu Orther Gunsten drehten. Kratochvil startete bei -37 und stellte auf +1, ehe Zatschkowitsch das machte, was Zatschkowitsch im Jahr 2021 eben so macht: Mit 706 Kegeln nahm er seinem Rivalen nochmal 75 ab, Orth hatte unterm Strich 76 mehr als Schwaz und feierte einen 5:3-Erfolg.

Die Ausgangslage fürs Frühjahr ist damit ordentlich. Nur ein Punkt fehlt auf Spitzenreiter Kleinwarasdorf, das einzige Team, gegen das Orth im Herbst verlor. Auf die Plätze drei und vier hat man schon vier Zähler Vorsprung. Die Niederlage in Kleinwarasdorf sei „natürlich ein bisschen unglücklich“ gewesen, so Zatschkowitsch, „weil wir uns dort nicht so präsentiert haben, wie wir es geglaubt hätten. Aber mit dem zweiten Platz nach dem Herbst kann man durchaus zufrieden sein.“

Weiter geht es in der Superliga auch erst am 8. Jänner zu Hause gegen Neunkirchen, die Orther sind also schon in der Weihnachtspause. Trainiert wird aber noch ein wenig – um 2022 die nächsten Höhen anzusteuern.