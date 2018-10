Mit einem ambitionierten Ziel trat der KSK Union Orth/Donau letzte Woche die neunstündige Reise zum Europapokal nach Sarajevo an. In der bosnischen Hauptstadt trafen Vizestaatsmeister aus 14 Ländern aufeinander. Über diesen NBC-Pokal qualifizieren sich die ersten fünf Teams für die Champions League.

„Und genau das war unser erklärtes Ziel“, gab Orth-Kapitän Martin Rath mayer die Marschrichtung vor, wohlwissend warum: „Wir wussten nämlich, dass wir, wenn wir unsere Leistung bringen, unter die ersten Vier in der Qualifikation kommen und somit auch das Halb finale des Europapokals er reichen konnten.“

Der Auftakt verlief bei diesem Vorhaben durchwachsen: Rathmayer selbst war zwar stark, doch die Teamkollegen Lukas Temistokle und Michal Kratochvil blieben hinter den Erwartungen zurück.

Da musste eine Weltklasseleistung von Jiri Vesely her, um die Trendwende einzuleiten. Auch Patrick Fritz und Matthias Zatschkowitsch überzeugten, dennoch wurde Rang vier um 29 Kegel verpasst. Zwar bedeutete das hauchdünn das Ende aller Halbfinalträume, als Fünfter wurde aber wenigstens das Minimalziel erreicht. Die Trauer über das Verpassen des Halbfinales verflog bereits nach kurzer Zeit, da Orth nun zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Champions League eingezogen ist. In der ersten Runde geht es zwischen November und Dezember in einem Hin- und Rückspiel gegen den Titelver teidiger des Bewerbs, ZP Podbrezova aus der Slowakei, um den Einzug unter die letzten acht Mannschaften.

„Wir freuen uns riesig, aber trotzdem können wir eigentlich mehr, als wir gezeigt haben. Im Grunde waren bei jedem, abgesehen von Jiri, noch genug Kegel drinnen“, resümierte Rathmayer. Aber: „Wir sind an Europas Spitze dran.“