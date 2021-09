Am Ende war es reine Nervenstärke, die Matthias Zatschkowitsch am letzten Tag der Unter-23-Weltmeisterschaft im slowenischen Krajn wieder einmal bewies, war doch der Weg zum Weltmeistertitel im Einzelbewerb nicht leicht für den 22-Jährigen. Und das, obwohl er wie die Feuerwehr loslegte und auf dem Weg zu einem neuen Bahnrekord war. Er ließ dann aber nach und musste bis zum letzten Abräumen zittern, ob es für die Goldmedaille reichen würde. Doch eine der großen Stärken des Orthers ist es, sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen.

Freude über Erfolg in der „Königsdisziplin“

So auch diesmal beim ersten internationalen Großevent seit anderthalb Jahren: Mit kühlem Kopf räumte er die nötigen Kegel ab und stand schließlich schon vor dem letzten Antreten an die Bahn als neuer Champion fest. „Damit habe ich die letzten Würfe genießen können“, strahlte der beste Weinviertler Kegler.

Zum Drüberstreuen gab es dadurch auch Gold im Kombinationsbewerb, der sich aus den Einzel- und Teamergebnissen zusammensetzt und gemeinhin als „Königsdiszplin“ der klassischen Sportkegler angesehen wird. Gemeinsam mit Silber im Sprintbewerb endete damit die erfolgreichste WM in Zatschkowitsch noch junger Karriere und er unterstrich einmal mehr, warum er derzeit einer der besten und in Topform vielleicht der beste Kegler Österreichs ist.

War dieser Erfolg zu erwarten? Zatschkowitsch meint dazu nur selbstbewusst: „Ich war grundsätzlich überzeugt, dass ich Gold holen kann, wenn ich meine Bestform erreiche.“ Nachdem der Kapitän des KSK Union Orth/ Donau in Kürze 23 wird, stellt sich die Frage, ob in naher Zukunft auch in der allgemeinen Klasse mit Medaillen gerechnet werden darf. „Es wäre mein Ziel. Aktuell ist mit meiner Bestleistung sicher ein Halbfinale drinnen, also Edelmetall ist nicht unrealistisch“, meint Zatschkowitsch.

Eine ganze Familie im Ausnahmezustand

Großer Jubel herrschte auch in der Familie, spielen doch Mutter, Vater und die Schwestern ebenfalls im Verein. „Aber ich bin der Erfolgreichste in der Familie“, schmunzelt der frisch gebackene Doppelweltmeister. Auch sein Mannschaftskollege – und Vorgänger als KSK-Kapitän – Martin Rathmayer fieberte mit seinem Freund mit: „Er hat mir geschrieben, dass er bei meinem letzten Durchgang online mitgefiebert und sich danach auch ein bisschen wie ein Weltmeister gefühlt hat. Wir sind halt eine große Kegelfamilie hier in Orth.“

Stichwort KSK: Jetzt geht es erst einmal mit der neuen Meisterschaft in der Superliga los, in der Zatschkowitsch und seine Kollegen mit Orth wieder unter die Top drei der Liga wollen. „Aber unser bzw. mein Traumziel wäre es, endlich die Meisterschaft ins Marchfeld zu holen.“ Daneben wartet im Herbst noch die Mannschafts-WM in Polen.