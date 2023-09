Orther Kegler besiegten Meister mit neuem Rekord

Wahnsinn pur im Orther Kegelsportzentrum am vergangenen Samstag! Denn zum Auftakt der neuen Superligasaison, Österreichs oberster Spielklasse, traf der KSK Union Orth/Donau als amtierender Vizemeister auf Meister Neunkirchen. Eigentlich eine spannende Partie, doch nach sechs Duellen wurde es eine Machtdemonstration der Marchfelder. Nicht nur wurde der Gast aus dem Süden mit 7:1 deklassiert, sondern stellten KSK-Kapitän Matthias Zatschkowitsch und Co. mit unglaub-lichen 4137 Kegeln auch einen neuen österreichischen Mannschaftsrekord auf.

Kapitän war begeistert: „Das schaffen nicht viele Teams“

Die alte Bestmarke wurde um 61 Kegel verbessert, der sensationelle Schnitt lautete 689 Kegel pro Spieler. Die Orther Helden: Martin Rathmayer (mit 734 Kegeln), Jan Mecerod (694/1), Lukas Temistokle (696/1), Patrick Fritz (666/1), Michal Kratochvil (644/0) und Zatschkowitsch (703/1). „Damit haben wir nicht gerechnet, aber es ist der nächste Meilenstein in der Erfolgsbilanz der letzten Jahre“, strahlte Zatschkowitsch. Ihn freut vor allem, dass die magische 4100er-Grenze gefallen ist. „Das schaffen nicht viele Teams“, so Zatschkowitsch, der damit auch in Hinblick auf den Titelkampf ein Zeichen mit seinen Burschen setzte: „Im Vorjahr haben wir den Auftakt gegen Neunkirchen verloren und sind hinterhergelaufen. Jetzt ist es umgekehrt.“

Dieses Schlagerspiel war auch der Auftakt der heißen Wochen bis Ende November, denn bis dahin steht nicht nur fast jede Woche Meisterschaft auf dem Programm, sondern auch der Europapokal im bosnischen Brcko Anfang Oktober. Auch dort wollen die Orther in die nächste Runde aufsteigen, um im Dezember Champions League zu dürfen.