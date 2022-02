Orther Sensation ist jetzt in Wurfweite

Hätte eine österreichische Fußballmannschaft in der Champions League eine Chance gegen Paris Saint-Germain um Superstar Lionel Messi? Eher nicht. Im Kegeln sieht die Sache schon anders aus: Da traf der KSK Union Orth an der Donau am Samstag im Viertelfinale der Champions League auf den italienischen Vertreter KK Neumarkt, derzeit eine der weltbesten Mannschaften – inklusive dem Serben Vilmos Zavarko, aktuell bester Kegler in der klassischen Variante.

Und dennoch verloren die Marchfelder „nur“ mit 3:5 und schufen sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am 19. Februar im Orther Kegelsportzentrum. Dabei war der Start alles andere als optimal: Gleich zum Auftakt „zerstörte“ Zavarko KSK-Legionär Michal Kratochvil mit 100 Kegeln Differenz, und auch Patrick Fritz sowie Martin Rathmayer hatten in ihren Duellen das Nachsehen.

Doch dann blies Orth zur Aufholjagd: Lukas Temistokle holte den ersten Mannschaftspunkt, ehe sich das Schlusspaar Jan Mecerod und Matthias Zatschkowitsch in einen wahren Rausch spielte.

Eine Bahn vor Schluss lagen die Gäste sogar ein paar Kegel in Führung, am Ende fehlten nur sechs Kegel für den Sieg – und das, obwohl aufseiten der Neumarkter am Ende auch Tamas Kiss an der Platte stand, ein ehemaliger Weltrekordler. Dennoch sorgten diese zwei Mannschaftspunkte für eine gute Ausgangslage.

Das sieht auch Kapitän Zatschkowitsch so: „Im ersten Moment war es bitter, aber nach den ersten Durchgängen hätten wir gar nicht mehr geglaubt, überhaupt drei Mannschaftspunkte zu holen. Ich schätze unsere Chancen jetzt fifty-fifty ein.“