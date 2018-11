Mit mehr als zwei dutzend Fans im Rücken traten die Orther Superligaherren mit einem Reisebus der Firma Busam am Samstag die Reise nach Pod brezova an, wo das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den slowakischen Titelverteidiger wartete – mit den Marchfeldern als krasser Außenseiter.

Doch Orth verstecke sich nicht, ganz im Gegenteil: Gleich zu Beginn brachte Matthias Zatschkowitsch eine Spitzenleistung auf die Bahn. Er bestätigte mit einem glatten 4:0-Sieg und 668 Kegeln (Mannschaftsbestleistung) seine grandiose Form. Auch Jiri Vesely ließ seinem Gegner nur einen Satzpunkt und gewann mit sehr starken 636 Kegeln. Das dritte Duell im ersten Durchgang war hart umkämpft, Martin Rathmayer verpasste den Mannschaftspunkt schließlich um einen (!) Kegel (603:604).

Im zweiten und letzten Durchgang sollte nun ein weiterer Mannschaftspunkt gemacht werden, wobei der Druck auf Lukas Temistokle lag, da Josef Rathmayer mit Vilmos Zavarko den weltbesten Kegler als Gegner hatte und Michal Kratochvil mit Erik Kuna den zweitbesten Spieler von Podbrezova. Die 108 Kegel Vorsprung für Orth wurden bereits auf der ersten Bahn halbiert, da Zavarko seiner Favoritenstellung ordentlich gerecht wurde, auch weil Rathmayer mit Hüftschmerzen ausgetauscht werden musste. Für ihn kam Marco Brandner, der Zavarko sensationell einen Satzpunkt abnahm. Kratochvil ging aber unter und Temistokle holte „nur“ ein Unentschieden, sodass am Ende ein 2,5:5,5 zu Buche stand.

„Ein 4:4 war möglich“, seufzte Rathmayer. „Jetzt wollen wir im Rückspiel am 8. Dezember auf der eigenen Bahn, hoffentlich mit vollem Haus, noch einmal alles mobilisieren.“