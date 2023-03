Sensationeller Rekord von Rathmayer

Werbung

Eigentlich hätte am Samstag im Orther Kegelsportzentrum im Superligaspiel gegen Grün-Weiß Micheldorf aus Oberösterreich nichts Spektakuläres passieren sollen. Doch dann schrieb der KSK Union Orth/Donau, genauer gesagt Martin Rathmayer, ein Stück Sportgeschichte: Mit unglaublichen 753 Kegeln stellte er einen neuen österreichischen Rekord auf und pulverisierte damit auch den Bahnrekord auf seiner Heimanlage.

„Damit habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht gerechnet oder hat es sich im Training abgezeichnet. Aber ich war in den letzten Wochen schon gut drauf und habe mich ab der zweiten Bahn dann so richtig in einen Flow gespielt“, strahlte Rathmayer. Damit schnappte er ausgerechnet seinem Mitspieler und Orth-Kapitän Matthias Zatschkowitsch den Österreich- Rekord weg, den dieser 2021 mit 747 Kegeln aufstellte. „Matthias hat mir aber schon gesagt, jetzt hat er eine Extra-Motivation. Ich sage mal so, Hauptsache der Rekord bleibt in der Familie“, so Rathmayer lachend.

Neues Saisonziel: der Niederösterreich-Pokal

Am Sonntag hatten seine Mannen und er nochmals Grund zum Jubeln: Im Halbfinale des NÖ-Pokals gelang endlich ein Sieg über Neunkirchen, den Superliga-Tabellenführer, gegen den die Marchfelder in der Meisterschaft zweimal verloren. Im Cup wird ja nur die Gesamtkegelanzahl gewertet und da hatten Rathmayer, und Co. mit 3.784 zu 3.744 knapp die Nase vorne. Im „Final Four“, das Ende April stattfinden wird, sind die Orther auf jeden Fall haushoher Favorit, da man mit Neunkirchen und St. Pölten die schärfsten Rivalen schon eliminiert hat.