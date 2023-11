Siebter Sieg in Folge für die Orther Kegler

m Großeinsatz waren die Herren des KSK Union Orth/Donau in der Superliga, Österreichs oberster Spielklasse. Denn in weniger als 24 Stunden mussten zwei Spiele absolviert werden. Das Ergebnis: Zwei Siege und damit mit blütenweißer Weste wieder die Tabellenführung übernommen. Die eindrucksvolle Bilanz von Kapitän Matt-hias Zatschkowitsch und Co.: Sieben Spiele, siegen Siege!

Zunächst stand Samstag Mittag das Auswärtsspiel der siebten Runde in Jenbach auf dem Programm. Jan Mecerod (Anm.: mit 607 Kegeln) und Martin Rathmayer (637) legten dabei im Startpaar den Grundstein für den Erfolg nahmen ihren Gegenspielern 55 bzw. 90 Kegel ab.

Zwar gaben dann Michal Kratochvil (571) und Patrick Fritz (608) im Mittelpaar ihre Mannschaftspunkte ab, aber in der Gesamtkegelanzahl lagen die Orther weiter souverän vorne. Und schließlich schossen Lukas Temistokle (627) und Zatschkowitsch (609) ihre Gegner im Schlussabschnitt von der Bahn. „Ein souveräner Auftritt“, befand Zatschkowitsch nach dem 6:2-Erfolg.

Am Sonntagvormittag ging es dann zum Nachtragsspiel gegen Aufsteiger Eugendorf. Dort waren die Marchfelder genauso souverän, vor allem Zatschkowitsch hatte seinen Spaß, knallte mit 666 Kegeln einen neuen Rekord auf die Bahn. Am Ende hatten die Orther 3688 Kegel, ebenfalls ein neuer Bahnrekord. Die Detailergebnisse: Rathmayer (658), Fritz (616), Mecerod (572), Temistokle (658) und Manuel Erdelyi (518), der diesmal statt Kratochvil Superliga-Luft schnuppern durfte.

Gänserndorf schrammte am Punkt vorbei

In der Bundesliga Ost verlor der KSK OMV Gänserndorf zu Hause gegen den BBSV Wien knapp mit 3:5, am Ende entschieden läppische 36 Kegel für die Gäste aus Wien.