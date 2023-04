Kegler standen im Champions League-Finale

Werbung

Emotionen pur am Samstag in Graz: Die Orther Kegler schlugen in einem dramatischen Halbfinale der Champions League den kroatischen Top-Verein KK Zadar mit 5:3 und zogen damit ins Finale ein. Das ist – neben dem österreichischen Staatsmeistertitel im Vorjahr – der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Schon vor dem Spiel bezifferte KSK-Kapitän Matthias Zatschkowitsch die Chancen auf 60:40 für Orth, ähnlich knapp ging es auch auf den Bahnen zu. Am Ende hatten die Marchfelder mit 3748:3741 in der Gesamtkegelanzahl läppische sieben Kegel Vorsprung auf die Kroaten. „Das Match stand echt auf Messers Schneide“, so Zatschkowitsch. Zeit zum Feiern blieb aber nicht, denn tags darauf stand schon das Endspiel gegen den deutschen Verein Rot-Weiß Zerbst auf dem Programm. Dabei waren die Sachsen klarer Favorit, wurden satte 16 Mal in Folge deutsche Meister und mehrfacher Weltpokalsieger – und laut Eigendefinition der „FC Bayern München des klassischen Kegelns“.

Kampfansage an die Übermannschaft

Das war auch diesmal zu sehen, denn egal was Zatschkowitsch und Co. auch probierten, die Ostdeutschen hatten immer eine Antwort parat. Am Ende stand eine klare 1:7-Niederlage, mit über 100 Kegeln Rückstand in der Gesamtrechnung.

„Man muss vor ihnen einfach den Hut ziehen, wir sind einfach noch nicht so weit, sie wirklich zu fordern“, gab Zatschkowitsch unumwunden zu, um gleichzeitig eine Kampfansage loszulassen: „Wir wollen sie eines Tages nicht nur fordern, sondern auch schlagen. Das muss die Karotte sein, die vor unserer Nase baumelt.“ Zuvor gilt es aber erst einmal, in Österreich wieder die Nummer eins zu werden. Denn in der Superliga wurde der KSK Union Orth/Donau heuer von Neunkirchen abgehängt. In der letzten Runde der Meisterschaft nach Ostern geht es nun aber um nichts mehr für Orth, der Vizemeistertitel ist schon unter Dach und Fach. Mit dem NÖ- und Österreich-Pokal gibt es aber noch zwei Titel zu gewinnen.

Aber Stichwort Neunkirchen: Die Damen sorgten doch noch für ein Happy-End aus österreichischer Sicht: Sie gewannen die Champions League bei den Damen mit einem Sieg über eine andere deutsche Mannschaft, den SKC Victoria Bamberg.