Der Weinviertler Raiffeisen Laufcup erstrahlt in neuem Glanz. Mit einem neuen Logo und neuer Website präsentierte die Arbeitsgemeinschaft des Laufcups vor Kurzem ihren neuen „Look“ in der Poysdorfer Kellergasse.

Der Hintergrund lag darin, dass das ehrenamtliche Team der ARGE, welches online immer topinformiert und -organisiert war, Ende des Vorjahres zu der Erkenntnis kam, dass ein Relaunch der Website nicht mehr selbst durchgeführt werden kann und Profis ran müssen. „Wir opfern so viel von unserer Freizeit, das zusätzlich noch zu machen, ging nicht mehr“, fand Markus Reidlinger, Vorstandsmitglied und Obmann des LAC Harlekin Mistelbach, klare Worte. Eines war für die Laufcup-Organisatoren um Kassier Dieter Koch aus Hohenau aber verpflichtend: „Wichtig für uns war der regionale Bezug und somit die Wertschöpfung.“

Mit Sabrina Edelbauer und Johannes Lachmayer von der Agentur „EINSigartig“ aus Laa an der Thaya war dieser aber bald gefunden. „Es gibt nicht viele Vereine, die sich einen professionellen Werbeauftritt leisten wollen bzw. können. Daher unterstützen wir den Laufcup gerne“, sagen die beiden Werbeprofis. Nicht zuletzt dank der Unterstützung des langjährigen Partners Raiffeisen hielt sich auch die finanzielle Belastung in Grenzen. Mit ein Grund dafür ist, das die Verantwortlichen Gefühl und Gespür für die Bedürfnisse von Sportlern haben, wie auch Direktor Günther Harold aus Strasshof, der sein Triathlon-Rennrad in jeder freien Minute nutzt.

Sportlich fix ist nun, dass auch der Lauf in Hohenau virtuell durchgeführt wird, ehe nach der Sommerpause voraussichtlich in Mistelbach Ende August wieder vor Ort gelaufen werden kann. „Zumindest ist das unser Plan, sofern es auch von den Behörden grünes Licht gibt“, erklärt Reidlinger.

Ende letzter Woche ging dann auch die vierte Station des virtuellen Laufcups in Deutsch-Wa gram mit knapp 150 Teilnehmern zu Ende: Alexander Gube gewann mit der reinen Zeit von 16:43 Minuten, die altersbedingt bereinigte Wertung – so lautete die Zusatz-Challenge – gewann Josef Pernold in 14:41. Bei den Damen siegten Vanessa Rögner in 19:22 und in der Endwertung Gabriele Wellan (17:28). „Ein toller Erfolg“, so Organisator Günter Pauser.

Bis diesen Freitag kann noch für Station fünf in Rabensburg die geforderte Kilometerzahl von acht absolviert werden. Alle Infos: www.weinviertler-laufcup.at