Ein durch Krankheit ordentlich geschwächtes Team des ULC Weinland kämpfte bei den Crosslauf-Landesmeisterschaften in Hirtenberg trotzdem um die Medaillen mit.

Die Crossstrecke in Hirtenberg präsentierte sich durch kurze steile Bergpassagen und lange Bergabphasen sehr selektiv, was in der U16 einer Weinviertlerin entgegenkam: Jessica Baumann entschied in der zweiten Runde beim ersten Anstieg das Rennen und konnte so einen überragenden Sieg feiern.

Laura Ripfel, die in den letzten Wochen krankheitsbedingt etwas angeschlagen war, musste sich in der U18 der Triathletin Hannah Koglbauer und der Bergläuferin Katharina Götschl auf dem langen Bergaufstück in der dritten Runde geschlagen geben – Bronze.

Alea Kopp, Adam Bossowski, David Bauer und Noah Gegenwarth zeigten bei ihrer Premiere starke Leistungen und legten Talentproben ab.