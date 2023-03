Bitter für Lasseer Lauf-Ass: Nordpolmarathon verschoben

Werbung

Am 13. April hätte der Nordpol-Marathon mit dem 30-jährigen Lasseer Predl stattfinden sollen. Dafür trainierte der Marchfelder die letzten Wochen und Monate sogar in den Vereinigten Eisfabriken in Wien, bei minus 30 (!) Grad. Jetzt wurde das Laufevent am nördlichsten Punkt der Erde aber verschoben.

Aufgrund eines Flugverbotes der Antonov-Maschine, einem Transportflugzeug, mit dem die Läufer anreisen hätten sollen, erhielt der Veranstalter keine Starterlaubnis. Predl vermutet als Hintergrund die politischen Spannungen. Der Nordpolmarathon könnte jetzt später dieses Jahr oder 2024 im April gestartet werden. Der Veranstalter organisiert hierfür einen europäischen Eisbrecher, um die Sicherheit der Durchführung zu gewährleisten.

Predl wird, weil er eben Rainer Predl ist, aber trotzdem nach Spitzberger fliegen und dort einen alternativen Lauf starten. Da wird jetzt noch an den Feindetails gearbeitet ...